ProPublica: модераторы WhatsApp просматривают сообщения пользователей

WhatsApp регулярно просматривает личные сообщения пользователей, пишет ProPublica. По данным издания, компания задействует больше 1000 подрядчиков в США, а также в Ирландии и Сингапуре, которые смотрят личные сообщения, фото- и видеофайлы людей с помощью специального ПО и искусственного интеллекта (ИИ). Делают они это, изучая жалобы на предмет мошенничества, спам, детской порнографии или угрозы теракта. Сначала сообщение проверяет нейросеть, затем — человек.

This ProPublica article about WhatsApp gives a lot of useful information about why content moderation at scale is so hard, but when it comes to encryption, it's a misleading mess. https://t.co/x666gvIzq7