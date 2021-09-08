ProPublica: модераторы WhatsApp просматривают сообщения пользователей

WhatsApp регулярно просматривает личные сообщения пользователей, пишет ProPublica. По данным издания, компания задействует больше 1000 подрядчиков в США, а также в Ирландии и Сингапуре, которые смотрят личные сообщения, фото- и видеофайлы людей с помощью специального ПО и искусственного интеллекта (ИИ). Делают они это, изучая жалобы на предмет мошенничества, спам, детской порнографии или угрозы теракта. Сначала сообщение проверяет нейросеть, затем — человек.

ProPublica провела интервью с 29 нынешними и бывшими модераторами, нанятыми для WhatsApp компанией Accenture и получающими за работу от 16,5 долл. в час. Ранее эти люди работали продавцами или контролёрами в продуктовых магазинах и бариста. Помимо переписки сотрудникам доступны имя и фото пользователя, номер телефона, связанные аккаунты в Facebook и Instagram, IP-адрес. Компания не считает свои действия «модерацией контента», поскольку рецензенты WhatsApp не могут удалять контент. У них есть три опции: ничего не делать, понаблюдать за пользователем дальше или заблокировать учётную запись.

Издание написало о том, что один раз «просмотренные» данные пользователей WhatsApp помогли правоохранительным органам возбудить дело против сотрудника Министерства финансов США, который слил конфиденциальные документы в BuzzFeed News.

Примечательно, что в программной речи 2014 года основатель владеющей мессенджером компании Facebook Марк Цукерберг обещал, что не собирается «менять планы в отношении WhatsApp и того, как он использует пользовательские данные. WhatsApp будет работать полностью автономно». В апреле 2016 года WhatsApp завершил давно запланированное внедрение сквозного шифрования, благодаря чему инакомыслящие, журналисты и др. стали пользоваться данным мессенджеров, чтобы избежать подслушивания со стороны властей. Сообщалось, что даже в самой компании не видят контента.

Однако четыре месяца спустя WhatsApp сообщил, что начнёт делиться пользовательскими данными с Facebook. Это вызвало широкую критику, но с 15 мая WhatsApp блокирует звонки и сообщения пользователей, не согласных с новой политикой конфиденциальности. Отчёта о прозрачности по блокировкам у сервиса нет, отмечают в издании.