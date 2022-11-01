Wikimedia снова оштрафована за неудаление материалов о «спецоперации»

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 миллиона рублей за отказ удалить «недостоверные сведения о спецоперации на Украине». Соответствующее постановление вынес всё тот же судья Тимур Вахрамеев, за которым уже практически закреплены дела крупных интетнет-компаний.

Фонд Wikimedia поддерживает инфраструктуру для работы онлайн-энциклопедии «Википедия».

Это не первый штраф для Wikimedia за «недостоверные сведения» о спецоперации. Российский суд впервые оштрафовал владельца «Википедии» на 3 млн рублей за материалы с недостоверными данными о спецоперации России на Украине в конце апреля. Затем штраф еще на 2 млн рублей организация получила за неудаление «запрещенного контента».

В июле текущего года Роскомнадзор обязал поисковики маркировать фонд Wikipedia как нарушителя российского законодательства в связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации.