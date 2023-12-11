Wikimedia Foundation: Россия — на втором месте по запросам на удаление контента

Запросы на удаление контента и пользовательские данные

Россия находится на втором месте по запросам на удаление контента: в первую половину 2023 года Wikimedia Foundation получил 42 запроса на изменение/удаление контента из России. Из них 39 были от госорганов. 24 запроса касались русскоязычной «Википедии». Для сравнения, в предыдущем отчётном периоде из РФ поступило 15 запросов.

В первую тройку государств также попали США (54 запроса) и Германия (39). Немецкоязычной «Википедии» касались 30 запросов. А вот англоязычной — 105 (очевидно, из разных стран).

Всего в фонд пришёл 371 запрос, из них 63 — от госорганов разных стран. В Wikimedia Foundation не удовлетворили ни один из них.

Источник: Wikimedia Foundation

Кроме того, в Wikimedia Foundation поступил 41 запрос на информацию о пользователях, 3 из них организация удовлетворила. 19 запросов пришло от госорганов (один относится к международному суду), 20 — от неправительственных организаций. Полностью удовлетворены 3 из них. Лидер по числу запросов — Индия (7), далее идут Германия (6), Япония (4) и США (4). Запросов из России не было.

Источник: Wikimedia Foundation

Помимо прочего случился и 1 экстренный запрос, поскольку ситуация угрожала жизни или здоровью человека. Кроме того, у Wikimedia Foundation было 15 случаев добровольного раскрытия информации.

«Мы активно связываемся с властями, когда нам становятся известны заявления о самоубийстве или взрыве бомбы. Мы серьёзно относимся к этим заявлениям и оцениваем каждое в отдельности, при необходимости связываясь с правоохранительными органами», — говорится в отчёте о прозрачности организации.

Организация также получила 2 598 запросов на удаление учётных записей и 20 — на разблокировку аккаунтов.

Защита детей, «право на забвение» и авторское право

В первой половине текущего года фонд направил в Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей 17 отчётов, на основе которых удалил 58 материалов и заблокировал 19 учётных записей.

«Ситуации, связанные с фактическими или предполагаемыми материалами о сексуализированном насилии над детьми, рассматриваются в отделе по работе с конфиденциальным контентом фонда Trust & Safety. Его команда использует специальный инструмент для идентификации изображений и видеозаписей. Сообщения о них направляются в Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей, некоммерческую организацию, которая передаёт дела в правоохранительные органы по всему миру», — поясняется на сайте фонда.

За отчётный период Wikimedia Foundation также получил 14 запросов в соответствии с т.н. «правом на забвении», которое предусмотрено законодательством разных стран. Ни один из них не был удовлетворён.

«Мы верим в право помнить. Каждый должен иметь свободный доступ к актуальной и нейтральной информации, представляющей общественный интерес. Исключение из списка и удаление такого контента из Интернета наносит ущерб нашей коллективной способности помнить историю и понимать мир», — говорится в отчёте.

В документе напоминается, что в октябре 2016 года Wikimedia Foundation выступил против идеи Франции распространить «право на забвение» с доменов Европейского союза на глобальные домены. В марте 2020 года, после решения Европейского суда, ограничивающего географический охват решения, французский суд отменил соответствующее постановление, а французский госорган, стоящий за инициативой, скорректировал свою позицию.

Источник: Wikimedia Foundation

Отчитался фонд и о соблюдении закона об авторском праве в цифровую эпоху. Закон об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) требует от Wikimedia удаления контента, нарушающего авторские права, при соответствующем запросе на это. В минувшем полугодии фонд получил 29 таких запросов, 2 из которых он удовлетворил. 13 запросов пришло из Бангладеш, 10 — из США, 3 — из Великобритании.