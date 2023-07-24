Сбой в работе Wikipedia: что это было?

23 июля Telegram-канал проекта GlobalCheck, который занимается мониторингом блокировок сайтов, сообщил о проблемах с доступом к «Википедии». Сбои началисьв 3 часа ночи по московскому времени. Первое предположение было, что это очередная блокировка с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

Одновременно с ухудшением доступности в России, Downdetector зафиксировал проблемы с доступом в других странах.

Это продлилось несколько часов, затем «Википедия» снова стала доступна. По сведениям GlobalCheck:

«С тех пор проблемы с доступом из других стран прекратились, но в России доступность не восстановилась.



Мы допускаем, что Википедия по каким-то причинам заблокировала часть именно российских IP-адресов (например, с целью борьбы с DDoS-атакой), и до сих пор не прекратила их блокировать.



Мы ждём комментариев о причинах недоступности от Википедии и российских властей».

Российские пользователи соцсетей, а также наши подписчики в Telegram сообщали противоречивые сведения — к кого-то «Википедия» не загружалась, другие же такой проблемы даже не заметили.

Вскоре многие СМИ написали о глобальном сбое в работе популярной онлайн-энциклопедии, которые наблюдались в некоторых странах Европы, а также в США.

Вечером 23 июля исполнительный директор «Викимедиа.Ru» (обеспечивает работу энциклопедии) Станислав Козловский сообщил изданию «Подъём», что компания не фиксирует проблем с доступом, но следит за ситуацией:

«У нас на форумах пока всё тихо. У всех всё нормально работает. Каких-то писем от Роскомнадзора необычных не было, ничего такого.



Был ночью сбой на европейских серверах, но он быстро восстановился. Возможно, это просто какая-то неправильная интерпретация. А может быть, где-то и началось. Будем следить за ситуацией».

В реестре запрещённой информации сайт Wikipedia не появлялся .

Ночью доступ к онлайн-энциклопедии был восстановлен . Однако в некоторых городах России проблемы какое-то время ещё оставались .

На запрос журналистов Роскомнадзор заявил, что не блокировал «Википедию».

Как предполагает GlobalCheck, «Википедия» могла заблокировать часть российских IP-адресов (например, для борьбы с DDoS-атаками) и до сих пор не восстановила доступ к ним, однако причины этого неизвестны. С российским IP, как убедился телеканал «Дождь», у некоторых пользователей «Википедии» действительно не открывается. При использовании VPN эти же статьи доступны.

С чем связан воскресный сбой в работе Wikipedia, до сих пор точно не известно.

UPD: Станислав Козловский сообщил , что проблемы с доступом к интернет-энциклопедии устранены.

Причины сбоев в работе «Википедии» установят позднее.

UPD2: Wikipedia подтвердила , что боролась с DDoS-атакой. Это и стало причиной недоступности «Википедии» в России на протяжении почти суток.

Станислав Козловский уточнил , что DDoS-атаке подверглись серверы Wikimedia Foundation, владельца сервиса:

«Фонд Викимедиа стал свидетелем DDoS-атаки на свои серверы в минувшие выходные, которая затронула обычный трафик на сайтах «Викимедиа» из некоторых частей США и Европы, включая Россию. Группа обеспечения надежности сайта фонда немедленно приняла необходимые контрмеры для решения проблемы».

«Основной мерой борьбы с такими атаками является блокировка IP-адресов или даже сетей операторов, с которых осуществляется атака», – отмечает проект GlobalCheck.