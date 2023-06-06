Сайт минусовок заблокирован тем же решением, что и видеоролики «Мари Говори»

Иногда «антипиратство» приобретает весьма причудливые формы. Один из таких случаев касается блокировки сразу нескольких доменов популярного сервиса Xminus, где выкладываются минусовки (мелодии без вокала) популярных песен.

Этот сайт уже попадал в поле зрения правообладателей, был заблокирован решением Мосгорсуда, но вынесен из реестра запрещённых в январе прошлого года.

Затем правообладатели вспомнили о нём, и доступ к нему был ограничен по «маске» (сразу со всеми доменами и поддоменами) уже в апреле текущего года:

Буквально на днях ещё четыре дополнительных домена данного ресурса оказались в реестре запрещённых на основании того же самого решения №66-5361/2021, вынесенного Первым апелляционным судом общей юрисдикции.

Мы нашли это судебное решение, датированное 22 декабря 2021 года, но там нет ни слова про портал Xminus. Речь там исключительно о роликах, выложенных в YouTube-канале известной блогерки и пародистки «Мари Говори» (Мария Чистякова). Часть роликов удалена, часть — недоступна на территории РФ (но к ним можно получить доступ с помощью VPN).

Почему же вдруг на основании решения Первого апелляционного стали блокировать доступ к Xminus, да ещё и по «маске», совершенно непонятно.

Мосгорсуд, на наш взгляд, совершенно справедливо не стал удовлетвлять иск «Первого музыкального Издательства» о блокировке роликов, где используются песни Тимати, групп «Ленинград», «Наутилус помпилиус», «Чай вдвоём», а также композиции из популярных советских фильмов. В некоторых перепевках не используется фонограммы, блогерка аккомпанирует себе только на укулеле, а тексты заменены на пародийные.

Почему тогда Первым апелляционным были удовлетворены требования правообладателей, совершенно непонятно. Также странным выглядит геоблокировка со стороны YouTube, когда совершенно очевидна абсурдность иска.

Как сюда попал Xminus, ещё более непонятно. Почему на основании решения суда, где нет о нём ни слова, блокируется популярный ресурс с минусовками, остаётся загадкой.

По нашему мнению, решение о блокировке и роликов Марии Чистяковой, и Xminus неправомерно.