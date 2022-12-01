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1 December 2022

Суд оправдал якутянина по делу о гимне Украины на мобильном телефоне

Не подтверждено, что приняв звонок от супруги, он публично дискредитировал Вооружённые силы РФ, к тому же данная композиция не внесена в федеральный список экстремистских материалов.
Фото: Shutterstock

Суд оправдал якутского мобилизованного за рингтон с гимном Украины. Дело рассматривалось в октябре в суде Усть-Алданского района.

Как указано в протоколе, в помещении по сбору мобилизованных граждан Николай Егоров включил гимн Украины. Несмотря на то, что ничего в отношении специальной военной операции он не высказывал, участковый посчитал, что таким образом гражданин совершил публичное действие, направленное на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Сам подсудимый сообщил, что данную мелодию скачал и поставил на звонок зимой 2021 или 2022 года, потому что понравилась мелодия. Значения тому, что это гимн Украины не придавал. Как раз когда он принес документы на мобилизационный пункт ему позвонила супруга, с которой он поговорил, после чего к нему подошли сотрудники полиции. Кто-то из мобилизованных узнал гимн Украины и начал возмущаться, написал заявление. Написавший пояснил, что ему данная песня не понравилась, он принял это за провокацию.

На судебном заседании Егоров Н.К. не согласился с протоколом об административном правонарушении, вину не признал, пояснил, что поставил просто понравившуюся мелодию на звонок, гимн Украины в России не запрещен, каких-либо высказываний против специальной военной операции не допускал.

Суд пришел к выводу, что не подтверждено, что приняв звонок во время нахождения в мобилизационном пункте с мелодией гимна Украины, Егоров каким-либо образом публично дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации. Кроме того, гимн Украины не внесен в федеральный список экстремистских материалов.

На этом основании суд постановил: производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в отношении Егорова Н.К. прекратить за отсутствием события административного правонарушения. 

КоАП Украина Якутия гимн 32-ФЗ 20.3.3 дискредитация армии частичная мобилизация смартфон рингтон

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