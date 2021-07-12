«Яндекс» заплатит изданиям за размещаемые новости

Российский IT-гигант «Яндекс» готов поделиться частью выручки с теми онлайн-изданиями, которые готовы поставлять новости для составления дайджестов сервиса «Яндекс.Новости». Об этом рассказал РБК со ссылкой на слова главы бизнес-группы «Поиск, рекламные и облачные сервисы» «Яндекса» Андрея Стыскина, который также курирует сервис «Яндекс.Новости».



По его словам, компания начала тестировать в «Яндекс.Новостях» новый формат подачи информации — дайджест. Он автоматически формируется как подборка выдержек из новостей различных СМИ, написавших об одном и том же событии.



С изданиями, элементы публикаций которых вошли в дайджест, компания планирует делиться доходами от рекламы сервиса. Стыскин рассказал, что сейчас свой контент в сервис поставляют более трех тысяч партнерских СМИ, при этом он предупредил - «это не аттракцион, в котором просто раздаются деньги»:

«В результате таких интеграций возникает дополнительная ценность для пользователей. Сейчас мы видим, что потребление информации переходит, например, в Telegram: очень много людей получают актуальные короткие обновления, потому что подписаны на большое количество Telegram-каналов. Мы видим два пользовательских сценария: изучить все в деталях или сразу узнать суть — и хотим в рамках сервиса дать пользователям выбор. Те издания, которые быстро, фактурно, объективно и емко дают эту информацию, в конечном счете получают не только трафик, но и лояльность аудитории».

Сами дайджесты формируются алгоритмом, анализирующим все новости о каком-либо событии и выделяющим главные факты. При этом каждая выдержка сопровождается ссылкой на источник. Размер выплаты будет соответствовать числу показов выдержки в дайджесте.



Вопрос перераспределения выручки интернет-платформ в пользу СМИ, на контенте которых зарабатывают IT-гиганты, в некоторых странах обсуждается уже несколько лет. В Австралии был принят закон, обязывающий Google и Facebook договариваться с издателями об оплате использованных материалов. О разработке аналогичного законодательства заявили также Канада и Евросоюз.



Главный редактор издания «Московский комсомолец» Павел Гусев выразил сомнение о том, что инициатива «Яндекс.Новостей» воплотиться в жизнь. «В теории дополнительные деньги — это хорошо, а вот дополнительные зависимости от этих денег — плохо, — прокомментировал РБК свою позицию Павел Гусев. — Возможны ли в этом случае подобные зависимости, сказать сложно: для меня информация о данной инициативе новая».



Тем не менее, потенциальную подготовку законодательства, в рамках которого цифровые платформы будут платить СМИ за контент, он считает «любопытной идеей». «При получении информации издания тратят деньги, далее интернет-платформы бесплатно используют эту информацию, за счет нее получают кликбейт, размещают рекламу», — указал Гусев.



Участники рынка пока не до конца понимают предложенную «Яндексом» модель, и, поскольку издатели в первую очередь заинтересованы в трафике, а дайджесты предполагают, что пользователь «Яндекс.Новости» не будет переходить на сайт СМИ, это выглядит не очень интересно, сообщил РБК источник на медиарынке.



Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин сообщили РБК, что им неизвестно об инициативе «Яндекса».

Свою поддержку российскому IT-гиганту уже выразил депутат Госдумы Антон Горелкин:

«Яндекс очень рассудительно решил сам начать делиться деньгами со СМИ, пока те не начали его заставлять. Теперь компания на базе своего новостного агрегатора будет делать дайджест самых актуальных тем. И СМИ, которые в нем будут цитироваться, станут получать за это деньги. Это очень верная стратегия в духе «если не можешь сопротивляться, возглавь». Весь прошлый год мы наблюдали в мире битвы крупнейших новостных агрегаторов с изданиями в Европе, Австралии, Северной Америке. И в большинстве случаев СМИ, при поддержке государства, удалось продавить для себя выгодные условия: IT-гиганты согласились платить».

По его словам, «подобных изменений правил игры тоже не избежать», так что вполне возможно, к осенней сессии нас ждут новые сюрпризы в области государственного регулирования Сети.