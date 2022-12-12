Суд оштрафовал «Образовательные технологии Яндекса» на 60 тысяч рублей за утечку

В Москве мировой суд Хамовнического района оштрафовал «Образовательные технологии Яндекса» на 60 тыс. руб. за нарушение в области обработки персональных данных (ПД). Напомним, в середине июня стал известен факт несанкционированного доступа злоумышленников к данным пользователей платформы. Тогда, как писал телеграм-канал «Утечки информации», в свободном доступе оказалось 300 тыс. строк информации о клиентах «Яндекс.Практикума».

«С того момента, на основе внутреннего расследования мы провели детальный аудит систем безопасности и ужесточили политику хранения данных в сервисе. Важно учесть, что из-за этого инцидента никакие платёжные данные или пароли наших пользователей не были скомпрометированы», — отметили в пресс-службе «Яндекса».

Роскомнадзор привлёк к ответственности «Образовательные технологии Яндекса» за нарушения закона в области ПД в прошлом месяце. Организации вменили нарушение ч.1 ст.13.11 КоАП РФ (обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных).

«Ничего не меняется, утечки продолжаются, а Роскомнадзор так же штрафует по 60 тыс. руб. (ранее в этом году «Яндекс.Еду» дважды оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечки — прим. ред.). При этом пользовали продолжают страдать: учащаются звонки с неизвестных номеров, спам на почту и пр. Как пользователям возмещён ущерб? Никак. О восстановлении справедливости (главный принцип права), речи, конечно же, не идёт», — прокомментировал ситуацию юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко.

АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» была создана в апреле 2014 г. в Москве. Её единственным учредителем является «Яндекс». Компания занимается разработкой программ дополнительного профессионального образования. В частности, к «Образовательным технологиях Яндекса» относится сервис онлайн-образования «Яндекс Практикум».