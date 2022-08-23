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23 August 2022

Художников из арт-группы «Явь» задержали — им грозит до 15 суток ареста. UPD

Они делали работу «Гулаг».

В Санкт-Петербурге полицейские задержали участника арт-группы «Явь» Александра Воронина, помощника Николая Стекольникова и оператора Станислава. Художники делали работу «Гулаг». По мнению полицейских, она явяется «политической».

«Примерно в 7:15 приехала полиция и забрала сначала двоих, потом остальных, так все сразу не помещались в машине», рассказала лидер арт-группы Анастасия Владычкина.

В отделе полиции также находится журналист издания ZDF. На задержанных планируют составить протокол по статье о мелком хулиганстве. Максимальное наказание по статье составляет 15 суток ареста.

На момент написания этого материала задержанные всё ещё находятся в ОВД. По словам Владычкиной, туда теперь приехали сотрудники «Центра Э».

 

UPD. Всех участников арт-группы «Явь» освободили из отдела полиции со штрафами за мелкое хулиганство по ч.1 ст. 20.1 КоАП

Об этом сообщает проект «Сетевые свободы». Журналист ZDF также освобождён. Размер штрафов составляет 500 рублей.

 

«Мы продолжим делать наши работы. Данная ситуация никак не повлияет на наше творчество», — прокомментировала происходящее лидер арт-группы Анастасия Владычкина. По её словам, полиция в стрит-арте, ставшем причиной утренних задержаний, политических мотивов не обнаружила.

 

свобода слова цензура арест Явь уличное искусство стрит-арт

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