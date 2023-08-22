YouTube опубликовал набор принципов использования ИИ в музыке

В связи с тем, что развитие ИИ «движется быстрее, чем когда-либо прежде», YouTube сформулировал и опубликовал набор принципов, которые касаются использования искусственного интеллекта в музыкальной индустрии. Всего их три, они предусматривают ответственное отношение платформы и её партнёров к ИИ, меры защиты контента для его авторов, и создание политики безопасности.



«В этот критический переломный момент становится ясно, что нам нужно смело использовать эту технологию, сохраняя при этом ответственность, – написал в блоге компании генеральный директор YouTube Нил Мохан (Neal Mohan). – Имея это в виду, за последние несколько месяцев я провел много времени на встречах с экспертами по искусственному интеллекту, работающими на YouTube, а также с лидерами одной из самых влиятельных и творческих сил в мире: музыкальной индустрии. Почти всю нашу историю YouTube и музыка были неразрывно связаны. В качестве платформы для хостинга YouTube объединил поклонников по всему миру и быстро стал домом для культовых музыкальных клипов и известных исполнителей. Наше тесное партнерство с музыкальной индустрией позволило нам вместе внедрять инновации и развиваться — создавать продукты, функции и накапливать опыт. И основой нашего общего успеха стала защита этих творческих работ и авторских прав создателей [произведений]».



В целом YouTube отмечает, что планирует обновить политики в отношении контента, сгенерированного искусственным интеллектом, а также внедрит ИИ для обнаружения видео, нарушающих правила платформы.



Кроме того, компания предположила, что она может внедрить программу по примеру уже существующей программы Content ID — но для ИИ-музыки и «музыкальных партнёров, которые решат в ней участвовать». По ней, например, правообладатели могут отслеживать видео с принадлежащим им контентом и решить, заблокировать его или монетизировать.



YouTube будет сотрудничать с музыкальным лейблом Universal Music и подписанными на него артистами, для этого платформа объявила о создании «музыкального инкубатора ИИ» для сотрудничества с аристами, авторами песен и продюсерами. Как он будет работать — пока неизвестно, но компания планирует в ближайшее время рассказать о конкретных технологиях, возможностях монетизации и политике по защите контента.