YouTube заблокировал канал «Красного квадрата»

YouTube заблокировал аккаунты медиакомпании «Красный Квадрат» — крупнейшего производителя телевизионного контента в России. Об этом сообщил в своём Telegram журналист Роман Супер.

Если пройти по ссылке, размещённой на официальном сайте компании, YouTube выдаёт сообщение о недоступности канала из-за «нарушений Условий пользования»:

В мае текущего года США ввели санкции против Первого канала, на котором выходили телепередачи, произведённые «Красным квадратом», ранее, в марте, ЕС внёс в свой санкционный список его гендиректора Константина Эрнста. В 2014 году санкции были введены против Аркадия Ротендерга, который стал собственником «Красного квадрата» год спустя.

Медиагруппа «Красный квадрат» — российский телевизионно-продюсерский холдинг по производству телевизионного и музыкального контента, включающий в себя разработку и производство оригинальных телевизионных форматов, управление и дистрибуцию авторских прав, спонсорство и продакт-плейсмент. Компания производит телепередачи, сериалы, документальные и художественные фильмы и занимается концертной деятельностью, ею были сняты такие популярные проекты как «Фабрика звёзд», «Прожекторперисхилтон», «Минута славы», «Две звезды», «Старые песни о главном», «Модный приговор», «Мульт личности», «Давай поженимся», «Кто хочет стать миллионером?», «Познер» и другие.