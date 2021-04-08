YouTube впервые раскрыл процент просмотров запрещённых сервисом видео

YouTube впервые раскрыл процент просмотров видео, нарушающих политику платформы, — Violative View Rate (VVR). На данное нововведение обратил внимание Хабр.

Речь идёт о роликах, содержащих спам, сцены насилия, язык ненависти и т.д. В четвёртом квартале 2020 года доля таких видео составила от 0,16 до 0,18% всех просмотров. Это означает, что на каждые 10 000 просмотров на площадке 16-18 приходится на нарушающий правила YouTube контент.

Компания начала отслеживать показатель ещё в 2017 году. За четыре года доля VVR упала более чем на 70%. Произошло это во многом благодаря применению машинного обучения. Так, теперь 94% подобного контента обнаруживается автоматически, а 75% удаляется ещё до получения 10 просмотров. Всего с 2018 года видеохостинг удалил 83 млн видео и 7 млрд комментариев за нарушение Рекомендаций сообщества.

VVR определяется рецензентами контента, которые сообщают, какие видео нарушают нашу политику, а какие нет.

Данные VVR демонстрирует, как платформазащищает сообщество, поясняют в YouTube:

«Мы считаем, что VVR — это лучший способ понять, как вредный контент влияет на зрителей, и определить, что нам нужно улучшить».

YouTube периодически ужесточает правила публикации контента. К примеру, в октябре прошлого года он наложил запрет на распространение связанных с насилием теорий заговора. С того момента платформа стала активнее работать в четырех направлениях: удаление оскорбительного контента, сокращение распространения вредоносной информации, вознаграждение надёжных авторов и повышения авторитета мнений. Расширяя свои ограничения, YouTube отмечает, что значение имеет контекст, в котором упоминается запрещённая информация.