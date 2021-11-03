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3 ноября 2021

YouTube заблокировал фильм «Редакции» о казаках из-за романса XIX века

Один из участников видео, руководитель Кубанского казачьего хора, пожаловался на нарушение проектом Алексея Пивоварова авторских прав на песню коллектива «Не для меня придет весна», причём «авторские» хору были выплачены (есть платёжка).
Автор коллажа — проект «Редакция»

YouTube заблокировал выпуск интернет-проекта «Редакция», посвященный казакам. Об этом в своем Telegram-канале и Instagram сообщил руководитель проекта, журналист Алексей Пивоваров.

Если перейти по ссылке выложенного в октябре текущего года на YouTube фильма, то появляется сообщение о блокировке видео, «так как пользователь ГБНТУК КК „Кубанский казачий хор“ подал в отношении него жалобу на нарушение авторских прав»:

 

Поясняя суть сложившейся ситуации, Пивоваров рассказал, что жалобу подал руководитель хора Виктор Захарченко, который тоже принимал участие в выпуске, но позже почему-то решил пожаловаться американской интернет-платформе на «Редакцию»:

«Возможно, ему не понравилось, как он там выглядит. Однако формальная жалоба подана в YouTube на то, что мы, якобы, нарушили авторские права и использовали фрагмент одной из песен казачего хора («Не для меня придет весна»).

Тут зритель конечно может сказать: «Ну а что? Нужно всегда уважать авторские права». И вот сейчас самое интересное, дорогие друзья. Поскольку мы в «Редакции» очень тщательно подходим ко всем вопросам, связанным с авторскими правами, мы не просто заключили с «Кубанским хором» договор — мы заплатили ему деньги за использование их интеллектуальной собственности (платежка, конечно, имеется). То есть сначала господин Захарченко взял деньги, а потом заблокировал выпуск.

Разумеется, мы будем с ним судиться».

Журналист в той же Instagram-публикации выложил интервью с Захарченко, где тот рассуждает на тему «смерти за веру, царя и отечество», а также сравнивает Президента РФ Владимира Путина с монархом, утверждая, что он «занимает по сути царский пост».

 

Редакции сайта RTVI не удалось дозвониться до представителей Кубанского казачьего хора. RTVI направил письменный запрос для получения комментария коллектива хора по этой ситуации.

В свою очередь художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко заявил «Газете.Ru», что не знает о причинах блокировки выпуска «Редакции».

«Я занимаюсь сугубо музыкой. Помню, что мы приезжали сниматься к Пивоварову. Все там получалось хорошо, но может быть что-то действительно [не так] с авторскими правами. Я в этом не очень разбираюсь», — сказал он.

 

Русский романс «Не для меня придёт весна», из-за которого возник конфликт, был написан русским композитором Николаем Девитте в 1839 году на стихи офицера морской пехоты А. Молчанова, в свою очередь, опубликованные в журнале «Библиотека для чтения» в 1838 году.

В отношении творений литературы, науки и искусства исключительные (имущественные) права закрепляются на период жизни создателя, а также на 70 лет после его кончины. Для сферы смежных прав этот срок еще меньше – 50 лет с момента исполнения или выпуска фонограммы. Так что популярный романс уже давно перешёл в категорию общественного достояния, поэтому в данном случае, видимо, речь идёт о конкретно исполненном Кубанским казачьим хором произведении.

Пелагея, Александр Ф. Скляр, Валерий Кипелов, Хор Сретенского монастыря и другие артисты и музыкальные коллективы также не раз исполняли эту песню. «Не для меня» можно услышать во многих фильмах, сериалах и телевизионных шоу. Почему YouTube, где залиты тысячи вариантов данного музыкального произведения, решил закрепить в данном случае авторство за Кубанским казачьим хором, не совсем понятно.

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