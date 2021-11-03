YouTube заблокировал фильм «Редакции» о казаках из-за романса XIX века

YouTube заблокировал выпуск интернет-проекта «Редакция», посвященный казакам. Об этом в своем Telegram-канале и Instagram сообщил руководитель проекта, журналист Алексей Пивоваров.



Если перейти по ссылке выложенного в октябре текущего года на YouTube фильма, то появляется сообщение о блокировке видео, «так как пользователь ГБНТУК КК „Кубанский казачий хор“ подал в отношении него жалобу на нарушение авторских прав»:

Поясняя суть сложившейся ситуации, Пивоваров рассказал, что жалобу подал руководитель хора Виктор Захарченко, который тоже принимал участие в выпуске, но позже почему-то решил пожаловаться американской интернет-платформе на «Редакцию»:

«Возможно, ему не понравилось, как он там выглядит. Однако формальная жалоба подана в YouTube на то, что мы, якобы, нарушили авторские права и использовали фрагмент одной из песен казачего хора («Не для меня придет весна»).



Тут зритель конечно может сказать: «Ну а что? Нужно всегда уважать авторские права». И вот сейчас самое интересное, дорогие друзья. Поскольку мы в «Редакции» очень тщательно подходим ко всем вопросам, связанным с авторскими правами, мы не просто заключили с «Кубанским хором» договор — мы заплатили ему деньги за использование их интеллектуальной собственности (платежка, конечно, имеется). То есть сначала господин Захарченко взял деньги, а потом заблокировал выпуск.



Разумеется, мы будем с ним судиться».

Журналист в той же Instagram-публикации выложил интервью с Захарченко, где тот рассуждает на тему «смерти за веру, царя и отечество», а также сравнивает Президента РФ Владимира Путина с монархом, утверждая, что он «занимает по сути царский пост».

Редакции сайта RTVI не удалось дозвониться до представителей Кубанского казачьего хора. RTVI направил письменный запрос для получения комментария коллектива хора по этой ситуации.



В свою очередь художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко заявил «Газете.Ru», что не знает о причинах блокировки выпуска «Редакции».



«Я занимаюсь сугубо музыкой. Помню, что мы приезжали сниматься к Пивоварову. Все там получалось хорошо, но может быть что-то действительно [не так] с авторскими правами. Я в этом не очень разбираюсь», — сказал он.

Русский романс «Не для меня придёт весна», из-за которого возник конфликт, был написан русским композитором Николаем Девитте в 1839 году на стихи офицера морской пехоты А. Молчанова, в свою очередь, опубликованные в журнале «Библиотека для чтения» в 1838 году.

В отношении творений литературы, науки и искусства исключительные (имущественные) права закрепляются на период жизни создателя, а также на 70 лет после его кончины. Для сферы смежных прав этот срок еще меньше – 50 лет с момента исполнения или выпуска фонограммы. Так что популярный романс уже давно перешёл в категорию общественного достояния, поэтому в данном случае, видимо, речь идёт о конкретно исполненном Кубанским казачьим хором произведении.

Пелагея, Александр Ф. Скляр, Валерий Кипелов, Хор Сретенского монастыря и другие артисты и музыкальные коллективы также не раз исполняли эту песню. «Не для меня» можно услышать во многих фильмах, сериалах и телевизионных шоу. Почему YouTube, где залиты тысячи вариантов данного музыкального произведения, решил закрепить в данном случае авторство за Кубанским казачьим хором, не совсем понятно.