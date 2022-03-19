YouTube грозят «технологическими мерами воздействия» из-за ограничений в отношении провластных СМИ

Роскомнадзор призвал Google прекратить ограничения на Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов, напомнив о «мерах технологического воздействия». Надзорное ведомство сообщило о 54 фактах ограничений на платформе, которые в частности коснулись «Первого канала», «России 1», РИА Новости, Sputnik, НТВ и ряда других новостных ресурсов, транслирующих провластную точку зрения.

Сделанное днём ранее заявление ведомства было сформулировано достаточно радикально — действия YouTube были охарактеризованы как «террористические», поскольку там резмещались ролики с угрозами в адрес РФ. Но позже РКН значительно смягчил риторику. Возможно, так случилось потому, что Google удалил рекламу, о которой сообщило российское правительство.

Между тем представители властей озвучивают идею блокировки видеосервиса, которая могла начаться «уже сегодня или до конца следующей недели».

Немного противоречивой выглядит позиция главы инфокомитета Госдумы Александра Хинштейна. СМИ сначала дали цитату, что полной блокировки YouTube не случится, поскольку в первую очередь от этого пострадают российские пользователи, однако сам депутат опроверг это утверждение:

«Я не знаю, будет или не будет. Я лишь выражаю надежду на это».

Позже Хинштейн уточнил, что ему очень хотелось бы, чтобы Google начал сотрудничество с российской стороной. «Но как развернутся события дальше, прогнозировать не могу и не берусь. И уж тем более я не делал никаких заявлений, выходящих за рамки моих полномочий», – заявил депутат.



По его словам, «мировой «Бигтех» — словно продолжает проверять Россию на прочность, фактически провоцируя власти на жесткие и не очень популярные меры». «Так было с Meta, а до этого с Twitter. Так продолжается сегодня с Google», – отметил он.



Депутат призвал «прекратить продвижение антироссийской „чернухи“ под видом политической рекламы», вернуть монетизацию российских блогеров и восстановить заблокированные каналы российских СМИ.

Ранее в России был заблокирован доступ сразу к нескольким популярным соцсетям: Facebook, Twitter и Instagram. Роскомнадзор объяснил это тем, что там «распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих». В свою очередь Генпрокуратура подала иск в Верховный суд России с требованием признать экстремистской организацией компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp. Заседание по этому делу состоится 21 марта текущего года.

