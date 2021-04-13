Суд в Подмосковье заблокировал Yammy Anime из-за «Тетради смерти»

Химкинский городской суд Московской области заблокировал ссылку на сериал «Тетрадь смерти», выложенный на сайте yummyanime.club:

reestr.rublacklist.net/record/3149590

Инициатором ограничения доступа выступил химкинский городской прокурор, обратившийся в суд в марте текущего года.

Данный аниме-сериал уже не впервые становится объектом интереса прокуроров в разных регионах (особую активность в этом вопросе проявлял Санкт-Петербург). Сайты, на которых он был выложен, либо удаляли его, либо вводили геоблокировку для россиян, что сделал и Yummy Anime.

Поскольку блокировка происходит по HTTPS, недоступным стал весь сайт:

Как сообщили «РосКомСвободе» владельцы портала, несколько дней назад они получили официальное письмо Роскомнадзора, что «Тетрадь смерти» до сих пор доступна на сайте. Тогда сотрудник Yummy Anime ответил — требования властей РФ выполнены:

«А час назад от РКН пришел такой ответ: „Запрещенные материалы доступны. Просим в возможно короткие сроки удалить или ограничить доступ к запрещенной информации и сообщить о принятых мерах“. То есть, как мы понимаем, им недостаточно, чтобы видео было недоступно, нужно удалить всю страницу».

На данный момент ссылка уже недоступна. Владельцы сайта ждут реакцию РКН.

К сожалению, на сайте суда отсутствует текст решения, но предполагаем, что повод для блокировки всё тот же — «пагубное воздействие на детей».

Весьма странно столь жёсткое давление на ресурсы, которые уже и так пошли на уступки российским властям, подвергая свой контент геоблокировке. Очевидно, никакое сотрудничество в форме диалога РФ уже не интересует — только полное и безоговорочное подчинение интернет-порталов представителям государства, напуганным фактами присутствия японской культуры в Сети.