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11 ноября 2021

Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров ограничить мат и сцены секса

На сервис Megogo надзорное ведомство уже составило протокол о неисполнении его требований, а также выслало соответствующие письма в адрес ivi, Start и Kion.

Роскомнадзор в четверг, 11 ноября, пригласил представителя видеосервиса Megogo для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.7.10-2 КоАП РФ, следует из обращения надзорного ведомства, с которым ознакомились «Ведомости».

Претензии РКН возникли к российской комедии 2006 года «Никто не знает про секс», где были обнаружены мат и «эксплуатация темы секса».

Megogo сообщил, что сменил возрастную маркировку на 18+ и запикал мат:

«Какие требования мы не исполнили – пока не совсем ясно».

За неисполнение требований РКН, напоминает издание, Megogo может грозить штраф от 200 000 до 400 000 руб., если он будет выписан руководителю компании, и от 600 000 до 1 млн руб., в случае если он будет выписан на юрлицо.

Как утверждают «Ведомости», письма с требованиями ограничить мат и меньше показывать сцены секса также получили онлайн-кинотеатры ivi, Start и Kion.

Пресс-служба ведомства подтвердила, что в 2021 году на владельца аудивизуального Megogo составили протоколы «за неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань». Название сервиса Роскомнадзор не уточнил.

Ранее Megogo и онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и ivi оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировок о вреде курения в сериалах.

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