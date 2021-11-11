Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров ограничить мат и сцены секса

Роскомнадзор в четверг, 11 ноября, пригласил представителя видеосервиса Megogo для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.7.10-2 КоАП РФ, следует из обращения надзорного ведомства, с которым ознакомились «Ведомости».



Претензии РКН возникли к российской комедии 2006 года «Никто не знает про секс», где были обнаружены мат и «эксплуатация темы секса».

Роскомнадзор составил протокол на онлайн-кинотеатр Megogo за «нецензурную брань и эксплуатацию темы секса» в фильме «Никто не знает про секс».



Фильм вышел в 2006 году, и тогда на нем стояла маркировка 16+, сейчас же такой контент должен сопровождаться рейтингом 18+. pic.twitter.com/KY9ejhZGwn — Газета.Ru (@GazetaRu) November 11, 2021

Megogo сообщил, что сменил возрастную маркировку на 18+ и запикал мат:

«Какие требования мы не исполнили – пока не совсем ясно».

За неисполнение требований РКН, напоминает издание, Megogo может грозить штраф от 200 000 до 400 000 руб., если он будет выписан руководителю компании, и от 600 000 до 1 млн руб., в случае если он будет выписан на юрлицо.

Как утверждают «Ведомости», письма с требованиями ограничить мат и меньше показывать сцены секса также получили онлайн-кинотеатры ivi, Start и Kion.



Пресс-служба ведомства подтвердила, что в 2021 году на владельца аудивизуального Megogo составили протоколы «за неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань». Название сервиса Роскомнадзор не уточнил.



Ранее Megogo и онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и ivi оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировок о вреде курения в сериалах.