Генпрокуратура сочла опасным один из популярных украинских почтовых сервисов

Генеральная прокуратура РФ заблокировала почтовый сервис одного из популярных украинских интернет-порталов I.ua:

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По данным «Кантар Україна» за март 2020 года, портал I.ua входил в топ-25 самых популярных сайтов UAнета. Портал был создан в 2008 году и предоставляет более 30 сервисов, где одним из основных является почтовый — mail.i.ua, позволяющий зарегистрировать ящик на доменах i.ua, ua.fm, email.ua.

Генпрокуратура, которая решила заблокировать эту почтовую службу, имеет полномочия ограничивать доступ к контенту, распространяющему материалы экстремистского и террористического характера, призывы к массовым беспорядкам, но вероятнее всего, дело здесь в сообщениях о лжеминированиях — чаще всего надзорное ведомство ограничивает доступ к подобным сервисам под этим предлогом.

В качестве одного из ярких примеров здесь можно привести защищённую почту ProtonMail, заблокированную Генпрокуратурой в начале 2020 года, причём позже выяснилось, что российские власти не пытались выйти на диалог с сервисом, основываясь на европейском законодательстве. Похожая ситуация произошла со StartMail и Tutanota.

Само собой, проблему с лжеминированиями такие блокировки не решают, но зато лишают пользователей возможности использовать привычные им сервисы.