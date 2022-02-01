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1 February 2022

Генпрокуратура сочла опасным один из популярных украинских почтовых сервисов

Заблокирован сайт Mail.i.ua, – как правило, надзорное ведомство вносит в реестр запрещённой информации подобные сервисы в связи с распространением экстремистских, террористических материалов, либо из-за получаемых оттуда сообщений о лжеминированиях.

Генеральная прокуратура РФ заблокировала почтовый сервис одного из популярных украинских интернет-порталов I.ua:

reestr.rublacklist.net/record/4001444

По данным «Кантар Україна» за март 2020 года, портал I.ua входил в топ-25 самых популярных сайтов UAнета. Портал был создан в 2008 году и предоставляет более 30 сервисов, где одним из основных является почтовый — mail.i.ua, позволяющий зарегистрировать ящик на доменах i.ua, ua.fm, email.ua.

Генпрокуратура, которая решила заблокировать эту почтовую службу, имеет полномочия ограничивать доступ к контенту, распространяющему материалы экстремистского и террористического характера, призывы к массовым беспорядкам, но вероятнее всего, дело здесь в сообщениях о лжеминированиях — чаще всего надзорное ведомство ограничивает доступ к подобным сервисам под этим предлогом.

В качестве одного из ярких примеров здесь можно привести защищённую почту ProtonMail, заблокированную Генпрокуратурой в начале 2020 года, причём позже выяснилось, что российские власти не пытались выйти на диалог с сервисом, основываясь на европейском законодательстве. Похожая ситуация произошла со StartMail и Tutanota.

Само собой, проблему с лжеминированиями такие блокировки не решают, но зато лишают пользователей возможности использовать привычные им сервисы.

149-ФЗ 139-ФЗ Украина внесудебная блокировка экстремистские материалы 398-ФЗ Генпрокуратура лжеминирования 441-ФЗ

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