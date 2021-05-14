Мосгорсуд заблокировал один из популярнейших порталов о мобильных устройствах 4PDA

Роскомнадзор по решению Московского городского суда внёс один из популярнейших порталов Рунета о мобильных устройствах 4PDA в реестр сайтов, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. Причиной этому стала жалоба ООО «Национальный спортивный телеканал» к компании «КлаудФлэр, Инк» по части нарушения его авторских и смежных прав.





Истец требовал обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и использование на сайте 4PDA передач, вещаемых телеканалом «Футбол 1». Он также требовал на постоянной основе ограничить доступ к сайту 4PDA.ru (не к отдельным страницам, а именно ко всему ресурсу целиком).



В данный момент портал недоступен по своему основному адресу без VPN, поэтому сейчас он переехал на домен *.to.

«Тут важный момент – РКН просто выполнил решение суда, – пишет портал в обращении к пользователям. – Никаких претензий к работе задействованных органов у нас нет и мы планируем решать ситуацию в рамках законодательства».

Тем не менее, администрация сайта уточняет, что:

«...в качестве ответчика по двум прошедшим делам были указаны не мы, а КлаудФлэр, Инк, соответственно у нас не было никакой информации об этих делах. То есть решения мы получили "по факту" и возможности повлиять на происходящее отсутствовала».

Владельцы портала в данный момент занимаются этим вопросом, обещая оповещать пользователей по мере поступления свежей информации, а пока просят помочь с поиском квалифицированного юриста.

Компания «КлаудФлэр, Инк» могла обжаловать это решение суда в апелляционном порядке в течение месяца (то есть до 26 апреля), но она этого не сделала. Владелец сайта 4PDA не наделён правом обжалования, поскольку не был стороной в данном деле.

Примечательно также, что у 4PDA есть форма для обращения правообладателям, которой, по-видимому, истец не воспользовался.

Данный портал работает с 2005 года и в каком-то смысле его можно назвать культовым. По данным самого сайта, его посещает более 12 млн уникальных пользователей в месяц. Площадка пишет новости и обзоры о технике, а также ведёт форум.