Новый законопроект «о вечной блокировке СМИ»: грядёт полная зачистка информационного поля

18 мая Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ наделяет генпрокурора РФ и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, если последние неоднократно распространяли фейк-ньюс. Речь идёт как об об отечественных, так и об иностранных изданиях. Сайты и их зеркала (до этого в законодательстве такого понятия не было) без всякого суда будут блокировать незамедлительно и навсегда. Кроме того, за «фейки» могут карать, в общем-то, любые интернет-ресурсы.

«В условиях нагнетания антироссийской информационной повестки важным является установление правового режима работы с российскими средствами массовой информации и организациями вещания, при котором противоправная деятельность средств массовой информации и вещателей по распространению противоправной информации будет пресекаться решениями органов прокуратуры», — говорится к пояснительной записке к документу.

Интересно, что вместе с этой фразой в тексте уживается предложение «Запрет или ограничение российских средств массовой информации недопустимо и противоречит основополагающим гарантированным принципам защиты гласности и свободы распространения информации».

Поправки предлагают изменения в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

К основаниям для блокировки сайтов документ добавляет:

1) распространение фейк-ньюс об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также об исполнении госорганов своих полномочий за пределами России в указанных целях;

2) публикацию информации, дискредитирующей использование ВС РФ целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнение госорганами РФ своих полномочий в этих целях;

3) публикацию призывов к введению санкций в отношении России, её граждан или юрлиц или к другими санкциям.

Генпрокуратура сможет требовать прекращения лицензии СМИ, если в СМИ распространены:

1) фейк-ньюс и фейк-ньюс об использовании ВС РФ;

3) информация, которую можно расценить как «неуважение к власти» (проявление в неприличной форме неуважения к обществу, государству, Конституции, государственным символам, органам государственной власти РФ);

4) информация, дискредитирующая использование ВС РФ или исполнения госорганами РФ своих полномочий в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности;

5) призывы к организации или участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Что ещё важно:

о грозящей блокировке фейк-ньюс СМИ больше не будут уведомлять;

Генпрокуратура сможет закрывать не только интернет-СМИ, но и печатные и вещательные СМИ;

можно будет закрыть или заблокировать любое иностранное СМИ: не только за нарушение, но и в качестве «ответной меры»;

процедура закрытия СМИ будет занимать меньше суток;

заблокированное СМИ нельзя цитировать (сейчас закон «О СМИ» освобождает редакции от ответственности за цитирование чужих материалов);

процедуры обжалования не будет.

Сейчас в соответствии с законодательством принудительно прекратить деятельность СМИ можно только по решению суда, если он установит, что издание неоднократно в течение года допускало злоупотребления свободой массовой информации.

Медиаюрист, директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова отметила, что законопроект был написал «буквально на коленке». По её словам, качество текста «ужасает»: там есть орфографические ошибки, опечатки, дублирующиеся абзацы, брошенные на полуслове предложения.

«Честно говоря, сомневаюсь, были ли авторы законопроекта юристами. Это нельзя назвать законом», — заключила она.

Законопроект под руководством единоросса Василия Пискарёва разработали и внесли на рассмотрение депутаты из партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди». КПРФ пока выступает против.

«Мы этот законопроект не поддержим, так как Генпрокуратура наделяется слишком широкими полномочиями. Сейчас он принимается под лозунгом защиты прав СМИ за рубежом, но под него могут попасть любые СМИ, выступающие с критикой власти. Например, даже газета “Правда”», — пояснили в пресс-службе фракции партии.

Не одобряют законопроект и в Совете по правам человека при президенте.

«Считаем данный законопроект прямо противоречащим Конституции, которая гарантирует запрет цензуры. Ограничение свободы слова, введение цензуры возможно только при установлении военного режима или объявлении чрезвычайного положения», — заявили там.

Другие эксперты также отнеслись к законопроекту критически.

«Безусловно, эта инициатива существенно ухудшает положение СМИ, так как до сих пор гласные судебные процедуры позволяли либо избежать блокировки и прекращения деятельности, либо успеть к этому адаптироваться. Предложенная законопроектом процедура не позволяет журналистам эффективно защищаться, поскольку она не будет такой же прозрачной, как сейчас», — рассказал «Известиям» управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Фёдор Кравченко.

Журналист Сергей Пархоменко в программе «Суть событий» назвал происходящее подготовкой послеинтернетовской эпохи:

«Говорят о том, что Россию ожидает эпоха интранета, когда Россию физически, на уровне кабеля будет отрезана от окружающего мира, и тут уж никакой VPN не поможет для обхода блокировок. Интернет замыкается сам на себе. Тогда начнается борьба с самиздатом, теми альтернативными каналами, которые остаются в эпоху, когда интернет выключен».

В условиях тотальных блокировок останутся традиционные СМИ, говорит медиаюрист Светлана Кузеванова. В интернете же надежда остаётся на зеркала и способы обхода блокировок. Для «выживания» на выжженном информационном поле эксперт в беседе с «Роскомсвободой» дала следующий совет:

«Не доверять одному источнику, читать разные точки зрения, возможно, даже противоположные, чтобы найти «истину», к которой мы все стремимся. Есть ощущение, что правды всё меньше и меньше и вообще у каждого она своя, поэтому понять, что происходит, по одному ресурсу вряд ли можно. Нужно развивать критическое мышление и анализировать источники».