Россия за блокировку брифинга МИД на YouTube отыграется на американских СМИ

Российская сторона вышлет американского журналиста или одно из американских СМИ в Москве в случае новой блокировки брифинга МИД РФ на платформе YouTube. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе «Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности».

«У меня заблокировали пару брифингов, – рассказала она. – Что мы сделали — мы просто пришли и сказали: „Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой“. Всё. Не из разряда „делайте, что хотите“. Еще один заблокированный брифинг — и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси».

В апреле текущего года YouTube ограничил доступ к записи брифинга официального представителя министерства иностранных дел РФ в связи с нарушением принципов сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Google. «Наши принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия, и мы удаляем контент в отношении событий на Украине, который нарушает эту политику», – отметили в компании.