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26 May 2022

Россия за блокировку брифинга МИД на YouTube отыграется на американских СМИ

По словам официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, российская сторона вышлет американского журналиста или одно из американских СМИ в Москве.
Фото: Gettyimages.ru

Российская сторона вышлет американского журналиста или одно из американских СМИ в Москве в случае новой блокировки брифинга МИД РФ на платформе YouTube. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе «Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности».

«У меня заблокировали пару брифингов, – рассказала она. – Что мы сделали — мы просто пришли и сказали: „Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой“. Всё. Не из разряда „делайте, что хотите“. Еще один заблокированный брифинг — и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси».

В апреле текущего года YouTube ограничил доступ к записи брифинга официального представителя министерства иностранных дел РФ в связи с нарушением принципов сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Google. «Наши принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия, и мы удаляем контент в отношении событий на Украине, который нарушает эту политику», – отметили в компании.

Google СМИ санкции МИД Мария Захарова 482-ФЗ YouTube брифинг

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