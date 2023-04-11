Госдума приняла закон об электронных повестках

Депутаты Госдумы приняли во втором и сразу третьем чтениях закон «о цифровизации воинского учёта».

Изначально документ №361804-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу)», внесённый в январе 2018 года, предполагал кроме личного вручения в руки повесток, ещё и отправку их заказными письмами и описывал, какие случаи после получения повесток будут считаться уклонением от воинской службы. В апреле того же года законопроект был принят в первом чтении.

Принятие во втором чтении откладывали несколько лет, за это время документ оброс поправками, и 10 апреля уже года текущего о нём снова вспомнили, внеся ещё массу изменений, порой очень существенных.

Как рассказал журналистам председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, основной новацией в предложенных поправках является цифровизация воинского учета, для организации которого будет использован специализированный, «соответствующим образом защищенный государственный информационный ресурс». На его базе в автоматизированном режиме будет происходить формирование Единого реестра воинского учета.



Традиционные повестки под расписку сохранятся, однако теперь они будут дублироваться в электронной форме. Также депутаты предлагают расширить ограничительные меры для уклонистов.



Предлагается в электронной форме дублировать направление традиционных повесток. Такие электронные оповещения военнообязанный сможет получить через личный кабинет на «Госуслугах» либо в многофункциональных центрах, сказал Картаполов.

Еще в 2022 г. представители власти просили усовершенствовать работу военкоматов. Об этом стали говорить после проведения частичной мобилизации, которая выявила проблемы в сфере воинского учета и соответствующих баз данных (к примеру, повестки присылали тем, кому не должны были присылать, и наоборот). 28 октября 2022 г. Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу говорил, что нужно «модернизировать» всю эту систему.



В конце ноября прошлого года президент подписал указ о создании государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета. «В целях повышения эффективности деятельности по ведению воинского учета постановляю <...> до 1 апреля 2024 г. обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», – говорилось в документе. Важной задачей называлось создание базы учета и цифровизация соответствующего процесса.



Глава думского комитета напомнил, что в рамках частичной мобилизации повестки получали не подлежащие призыву, что «выявило острые проблемы в сфере воинского учета». Новая база данных будет содержать информацию о составе семьи гражданина, его здоровье, наличии брони, отсрочек, а также месте реального проживания.



Тем самым, заявил Андрей Картаполов, система воинского учета станет более прозрачной, а ее результаты — пригодными для немедленного использования в целях военной службы. Создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат по поводу уточнения данных воинского учета, отметил парламентарий. Военнообязанный будет меньше ходить в военные комиссариаты, «многие операции будут производиться дистанционно без необходимости его личного присутствия».



Картаполов добавил, что новые законодательные меры создадут условия для защиты прав граждан в ходе взаимодействия с «государственной машиной». Так, законопроект закрепляет возможность досудебного порядка обжалования действий военных комиссариатов. При этом для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, в том числе запрет на выезд, вождение транспорта, заключение сделок с недвижимостью и ограничения на выдачу кредитов.

По новым правилам, сказал Картаполов, повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного.

Санкционные меры в отношении уклониста будут применяться спустя 20 дней после вручения повестки (в любом виде).

При этом сегодня на сайте государственных услуг вновь вернули кнопку удаления учётной записи, но по словам Картаполова, удаление аккаунта может быть автоматически расценено, как уклонение от службы. А на весенний призыв закон об электронных повестках распространяться не будет, уверяет парламентарий.

Кто будет передавать данные о гражданах в военкоматы в соответствии с новыми поправками:

МВД (при переезде гражданина на новое место жительства и регистрации);

Федеральная налоговая служба;

Органы дознания и следствия (при возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении стоящих на воинском учете);

Суды — при вынесении приговоров;

Фонд пенсионного и социального страхования;

Местные и федеральные органы государственной власти;

Медицинские организации (данные о состоянии здоровья);

Центральная избирательная комиссия (данные об участии в выборах, в том числе данные из регистра избирателей);

Работодатели;

Университеты.

Закон вступит в силу с момента подписания его Путиным.

Еще до принятия закона Сеть бурно отреагировала на новости о новых поправках.

«Уклоняющийся от воинской службы (по мобилизации/призыву) гражданин не сможет не только регистрировать недвижимое и движимое имущество, но и распоряжаться уже тем, которое у него есть, – пишет журналистка Фарида Рустамова. – То есть продать, передать родственникам, сдать в аренду и т. д. Эта мера, а также запрет регистрироваться самозанятым или индивидуальным предпринимателем — это по сути санкции против уехавших. Теперь гражданин, который уехал из России, поражается в правах даже в случае отправки ему повестки для уточнения данных. Продать квартиру или машину не получится даже по доверенности».

«Изучаю законопроект о повестках. У нас появился новый термин "граждане, не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете"», – отмечает адвокат Калой Ахильгов.

Юрист и руководитель правозащитного проекта «Школа призывника» Алексей Табалов заявил, что удаление аккаунта на Госуслугах не поможет гражданам избежать получения повестки и наложения ограничительных мер — это подразумевают новые поправки к закону о военной службе:

«Этим законом фактически военнообязанных граждан заставляют иметь аккаунт на Госуслугах, а его удаление или отсутствие при этом ни от чего не спасает. Так или иначе повестка будет считаться врученной, даже если вы не увидели её или не получилось её вам отправить через «Госуслуги». К тому же повестку могут прислать почтой, и даже если вы её не получите, будет считаться, что вы её получили. Даже если физически вы её не получили никаким образом, вы должны сами явиться в военкомат в следующий призыв. Кроме того, удаление аккаунта не спасёт вас и от наложения временных ограничений».

«Удаление аккаунта на Госуслугах человека ни от чего не спасает, – говорит юрист. – Нет у него аккаунта на Госуслугах, значит, он не сможет подать жалобы, потому что подаются они либо через портал Госуслуг, либо при личной явке в МФЦ. Всё, больше никаких вариантов».

Власти, в свою очередь, отреагировали на недоумение Сети по-своему.

Депутат Луговой — о наших проблемах в связи с запуском системы электронных повесток для военнообязанных. pic.twitter.com/LJPTaVyE5a — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) April 11, 2023

Законопроект «Об электронных повестках» не вызовет панику и волну эмиграции — документ связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал «набраться терпения» по теме единого реестра военнообязанных и электронных повесток, все вопросы прояснит парламент.

Перед голосованием во втором чтении с докладом выступил Андрей Картаполов, заявив, что главная задача — это цифровизация воинского учёта «на основе успешных практик государственных услуг». Отказ от получения повестки тоже будет считаться фактом её доставки военнообязанному.

Депутаты от КПРФ подвергли процедуру принятия законопроекта критике в связи с тем, что все поправки были внесены скопом, а принять их вынуждают в скоростном режиме. Представитель фракции Куринный предложил голосовать по каждой поправке отдельно с обязательным обсуждением. Но спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что коммунисты превратят голосование в длинную многочасовую процедуру и саботаж. Таким образом замечания КПРФ были фактически не проигнорированы, голосование состоялось по таблице поправок за исключением буквально пары отдельных поправок.

Видимо, из-за большого наплыва желающих посмотреть, трансляция постоянно прерывалась, а её качество оставляло желать лучшего.

Законопроект в итоге был принят во втором чтении единогласно:

Картаполов призвал проголосовать за него сразу в третьем чтении. Спикер поставил на голосование.

Коммунисты снова попытались опротестовать принятие поправок «сходу», о чём в частности заявила Нина Останина. Она назвала это неуважением к депутатам, подчеркнув, что поскольку после принятия закон перестаёт быть авторским, а является ответственностью всей Госдумы, она не может отвечать за него перед своими избирателями. Она отметила, что депутатов просто не ознакомили с поправками, количество которых по объёму страниц превысило изначальный текст законопроекта. Останина предположила, что данные призывников могут очень быстро оказаться за пределами военкоматов, и это подвергнет призывников опасности. Снова покритиковав регламентные нарушения, она заявила:

«Сделайте хотя бы вид, что вы заботитесь о ваших гражданах!»

Справоросс Олег Нилов сказал, что порядок в призыве должен был быть наведён ещё год назад, а поправки он назвал «нужными», призвав наказать тех, кто ответственен за предыдущие «упущения». Он также выразил сомнение, что сейчас можно доверять военкомам и губернаторам, которые остались на своих местах, хотя им даётся право «карать или миловать». Он предложил в первую очередь забирать в армию правонарушителей — стритрейсеров, «бойцов без правил» и т.п.

С пафосом выступил либерал-демократ Андрей Луговой, напомнивший, что защита страны —это почётная обязанность, а также уверил, что принятие законопроекта призвано для привлечения к ответственности граждан за уклонения, наведения порядка в отношениях между военкоматами и военнообязанными. Он заявил, что ЛДПР поддержит законопроект.

Закон принят большинством голосов при одном воздержавшемся: