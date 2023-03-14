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14 March 2023

Принят закон о 15-летних сроках за «дискредитацию участников спецоперации»

Он защищает не только военнослужащих российской армии, но также и частные военные компании.

Депутаты на пленарном заседании приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также изменения в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие ответственность за «распространение заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своём Telegram:

«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы».

Наказание за «дискредитацию участников спецоперации» предусматривается в виде штрафа в размере до 5 млн рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или реального лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, поправки были поспешно внесены в законопроект об ответственности за проникновение на охраняемый объект. Своим появлением на свет закон обязан бизнесмену Евгению Пригожину, которого связывают с ЧВК «Вагнер», — документ был разработан при его участии.

КоАП Госдума штрафы уголовка Вячеслав Володин Евгений Пригожин 32-ФЗ ст.207.3 20.3.3 ст.280.3 закон о Вагнере

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