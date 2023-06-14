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14 June 2023

Президент подписал закон о штрафах за неустановку систем хранения трафика пользователей

Согласно закону, который вступит в силу 1 января 2024 года, админответственность устанавливается за несоблюдение обязательных лицензионных требований, предъявляемых к сетям и средствам связи «для обеспечения безопасности и проведения оперативно-разыскных мероприятий».

Владимир Путин подписал закон о введении оборотных штрафов для операторов связи за отказ устанавливать оборудование (СОРМ), которое будет хранить пользовательский трафик: текстовые и телефонные разговоры, а также контент сообщений.

Неисполнение оператором связи обязанности обеспечивать реализацию СОРМ повлечёт:

  • наложение штрафа на индивидуальных предпринимателей и юрлиц от 0,001% до 0,003% размера суммы выручки, но не менее одного миллиона рублей;
  • повторно — от 0,01% до 0,03% размера суммы выручки, но не менее одного миллиона рублей.

За выручку при этом берутся доходы, полученные от продажи товаров с нарушениями в конкретном регионе.

В сопроводительных документах отмечалось, что выполнение требований по установке СОРМ позволит обеспечить безопасность граждан и государства, будет способствовать борьбе с преступниками, которые используют телефонные звонки с подменой номера вызывающего абонента в мошеннических целях и для распространения заведомо ложных сообщений об угрозах терактов.

В Минцифры ранее заявляли, что новые штрафы для операторов связи не повлияют на тарифы для потребителей.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

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