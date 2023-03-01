За «дискредитацию участников спецоперации» хотят сажать на 15 лет

В Госдуму внесли поправки в УК и КоАП об ответственности за «дискредитацию участников спецоперации» в Украине, в том числе добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении задач, возложенных на российскую армию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале:

«Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет».

Поправки рассмотрят во втором чтении 2 марта. Если законопроект поддержат, то итоговое, третье чтение состоится 14 марта.



Сейчас, согласно ст. 280.3 УК и ст. 20.3.3 КоАП, граждан могут наказать за «дискредитацию использования Вооруженных Сил». Про добровольческие формирования в законах не сказано. Максимальное наказание по статье уголовного кодекса сейчас — до пяти лет колонии.



Новый законопроект был разработан комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в начале февраля текущего года по просьбе основателя ЧВК «Вагнер» компании «Конкорд» Евгения Пригожина. Он предложил внести в УК статью 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных».