Депутаты хотят наказывать за дискредитацию и распространение фейков о добровольцах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработал законопроект об ответственности за «дискредитацию» участвующих в войне добровольцев. Об этом РБК сообщил депутат Василий Пискарев:

«Вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам России в выполнении поставленных перед ними задач».

Также депутаты хотят ввести ответственность за публичное распространение «фейков» о добровольцах. Поправки предлагают внести в статью 20.3.3 КоАП и в статьи 207.3 и 280.3 УК.

Кроме этого планируется запретить СМИ указывать информацию о том, что участники добровольческих формирований отсидели в тюрьме. С просьбой на законодательном уровне закрепить такую норму к спикеру Госдумы Вячеславу Володину ранее обратился основатель ЧВК «Вагнер» и компании «Конкорд» Евгений Пригожин. Таким образом, наказание будет ждать и тех, кто осуществляет публичные действия, «направленные на их дискредитацию, публикации негативного характера в их адрес, а также распространение информации об их прошлых правонарушениях».