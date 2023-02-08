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Новости
8 February 2023

Депутаты хотят наказывать за дискредитацию и распространение фейков о добровольцах

Поправки будут внесены в принятые год назад статьи УК и КоАП, а также они предусматривают запрет на распространение информации о том, что участники добровольческих формирований отсидели в тюрьме — с просьбой закрепить такую норму обратился Евгений Пригожин.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработал законопроект об ответственности за «дискредитацию» участвующих в войне добровольцев. Об этом РБК сообщил депутат Василий Пискарев:

«Вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам России в выполнении поставленных перед ними задач».

Также депутаты хотят ввести ответственность за публичное распространение «фейков» о добровольцах. Поправки предлагают внести в статью 20.3.3 КоАП и в статьи 207.3 и 280.3 УК.

Кроме этого планируется запретить СМИ указывать информацию о том, что участники добровольческих формирований отсидели в тюрьме.  С просьбой на законодательном уровне закрепить такую норму к спикеру Госдумы Вячеславу Володину ранее обратился основатель ЧВК «Вагнер» и компании «Конкорд» Евгений Пригожин. Таким образом, наказание будет ждать и тех, кто осуществляет публичные действия, «направленные на их дискредитацию, публикации негативного характера в их адрес, а также распространение информации об их прошлых правонарушениях».

Госдума Евгений Пригожин Василий Пискарёв 32-ФЗ ст.207.3 20.3.3 ст.280.3 закон о Вагнере

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