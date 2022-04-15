Закон о наказании за исполнение санкций ударит по отечественной электронике

Российские производители оборудования лишатся поставок 95% зарубежных компонентов в случае, если в стране будет принят закон об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций. Об этом заявили в Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ, объединяет более 100 компаний, включая GS Group, МЦСТ и «Байкал Электроники»).

Согласно документу №102053-8, который был внесен на рассмотрение в Госдуму в первой половине апреля 2022 года, максимальное наказание для руководителей компаний за исполнение западных санкций составит до 10 лет лишения свободы, либо штраф до 1 млн рублей и принудительные работы до пяти лет. Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, ставший автором инициативы совместно с группой депутатов и сенаторов, пояснил, что такая мера предлагается «для недопущения ухудшения экономической ситуации внутри страны».

В интервью Forbes глава АРПЭ Иван Покровский сообщил, что сейчас производители электроники продолжают закупать комплектующие у иностранных производителей или дистрибуторов, но им нельзя передавать эти технологии российским компаниям, попавшим под санкции. Если же отечественных разработчиков обяжут продавать комплектующие подсанкционным компаниям, то иностранным поставщикам придется разорвать с ними контракты, чтобы не нарушить условия санкций. Покровский пояснил:

«Для зарубежных поставщиков это отчасти морально-этическая проблема: если они сохранят поставки, то нарушат западные санкции, а если их партнер в России откажется помогать компаниям под санкциями, то в тюрьму может попасть уже он».

По его словам, сейчас запрет на поставки технологической продукции затрагивает только 5% необходимых компонентов. К ним относятся процессоры, микроконтроллеры и другие высокотехнологичные устройства. Если законопроект будет принят, производители могут лишиться оставшихся 95% поставок, включая стандартные полупроводники и электромеханические компоненты.



В АРПЭ прогнозируют, что в этом случае России придется самостоятельно разрабатывать всю компонентную базу, при этом в стране нет достаточных мощностей и качества производства для массового выпуска компонентов для гражданского оборудования, таких как телекоммуникационные сети.