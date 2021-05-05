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Новости
May 5, 2021, 2:36 p.m.

Отождествлять действия СССР и нацистской Германии запретят

Согласно новому законопроекту, нельзя будет это делать ни в публичном выступлении, ни в СМИ, ни в интернете.

В Госдуму внесен законопроект №1166218-7 «О внесении изменения в Федеральный закон „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов“», который запрещает публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии. Авторами поправок выступили депутаты Елена Ямпольская, Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.

В нём предлагается в том числе запретить публичное отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом.

Это затронет выступления, а также публикации в СМИ и интернете. В документе говорится, что таким образом его авторы хотят сохранить память о защитниках Отечества, «обеспечить правовую защиту исторической правды, значения подвига народа».

Авторы поправок ссылаются на слова президента Владимира Путина в прошлогоднем послании, который потребовал бороться с тем, что назвал попытками переиначить историю.

Исходя из описанных в законопроекте формулировок, запрет коснётся многих тем из истории СССР. Пользователи Сети предполагают, что прежде всего станут табуированными сведения о пакте Молотова-Риббентропа и другие страницы истории начала Второй мировой войны.

Напомним, в мае прошлого года Президент РФ Владимир Путин назвал попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны бредом. Он отметил, что у России нет и не может быть чувства вины за эту войну. Российский лидер напомнил, что СССР «положил на алтарь Победы 27 млн жизней своих граждан», поэтому «нет и не может быть оправдания тем, кто пытается историю переписать» и возложить вину за Вторую мировую на Советский Союз.

В то же время, «Агора» в 2018 году зафиксировала рост случаев преследования за высказывания на тему истории, и по большей части речь шла о публикациях в интернете. Данная практика, напомнили правозащитники, идёт вразрез с международными стандартами, а также подчеркнули опасность репрессивного вытеснения исторической дискуссии из информационного поля.

В 2019 году историк и телеведущий Леонид Млечин рассказывал о бесполезности запрета на озвучивание спорных моментов прошлого, поскольку запрещая рассказывать о том или ином реальном факте, вы признаёте его существование и вызываете к нему интерес:

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