Отождествлять действия СССР и нацистской Германии запретят

В Госдуму внесен законопроект №1166218-7 «О внесении изменения в Федеральный закон „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов“», который запрещает публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии. Авторами поправок выступили депутаты Елена Ямпольская, Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.

В Госдуму внесли проект, запрещающий уравнивать роли СССР и Германии в войне https://t.co/4H3lYkIBY3 pic.twitter.com/FmyEmSkWVe — РИА Новости (@rianru) May 5, 2021

В нём предлагается в том числе запретить публичное отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом.

Это затронет выступления, а также публикации в СМИ и интернете. В документе говорится, что таким образом его авторы хотят сохранить память о защитниках Отечества, «обеспечить правовую защиту исторической правды, значения подвига народа».

Авторы поправок ссылаются на слова президента Владимира Путина в прошлогоднем послании, который потребовал бороться с тем, что назвал попытками переиначить историю.

Исходя из описанных в законопроекте формулировок, запрет коснётся многих тем из истории СССР. Пользователи Сети предполагают, что прежде всего станут табуированными сведения о пакте Молотова-Риббентропа и другие страницы истории начала Второй мировой войны.

Хаха. То есть они запретят мне считать, что Гитлер и Сталин договорились одновременно напасть на Польшу и поделить ее? Возвращаемся к советским учебникам и забываем о пакте Молотов - Риббентроп? https://t.co/K40UvKBwYJ — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) May 5, 2021

Ни Рейха, ни СССР 75 лет нет на картах мира, но "депутаты Госдумы Елена Ямпольская и Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков разработали законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и Германии и других стран «оси» в годы Второй мировой войны". — @naidi_jurista (@naidi_jurista) May 5, 2021

• СССР не контактировал с Гитлером.

• Отождествлять действия СССР с действиями Третьего рейха запрещено.

....Вы находитесь здесь....

• Пакта Молотова-Риббентроппа не было.

• Немецкие летчики и танкисты не учились в СССР.

• Калининград никогда не был Кёнигсбергом. https://t.co/FGmc8LWNqc — Måximiliånø (@aveeechee) May 5, 2021

Напомним, в мае прошлого года Президент РФ Владимир Путин назвал попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны бредом. Он отметил, что у России нет и не может быть чувства вины за эту войну. Российский лидер напомнил, что СССР «положил на алтарь Победы 27 млн жизней своих граждан», поэтому «нет и не может быть оправдания тем, кто пытается историю переписать» и возложить вину за Вторую мировую на Советский Союз.

В то же время, «Агора» в 2018 году зафиксировала рост случаев преследования за высказывания на тему истории, и по большей части речь шла о публикациях в интернете. Данная практика, напомнили правозащитники, идёт вразрез с международными стандартами, а также подчеркнули опасность репрессивного вытеснения исторической дискуссии из информационного поля.

В 2019 году историк и телеведущий Леонид Млечин рассказывал о бесполезности запрета на озвучивание спорных моментов прошлого, поскольку запрещая рассказывать о том или ином реальном факте, вы признаёте его существование и вызываете к нему интерес: