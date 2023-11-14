На президентских выборах ограничат съёмку на избирательных участках

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок проведения выборов Президента России, сообщается на портале правовой информации.

Согласно закону, фото- и видеосъёмка на избирательных участках может проводиться только лицами, имеющими на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей. Также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.



При этом осуществление фото- и (или) видеосъёмки в помещениях для голосования на избирательных участках в воинских частях допускается только аккредитованными представителями СМИ и по согласованию с командиром соответствующей воинской части.



Кроме того, на заседаниях избирательных комиссий (установлении итогов, определении результатов, при подсчете голосов) могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора, указывает закон.

Членами избирательных комиссий не могут быть граждане, подвергнутые административному наказанию, до истечения его срока. Зарегистрированные кандидаты, при появлении у них судимости, должны предоставить эту информацию в письменной форме в избирательные комиссии. Законом запрещена предвыборная агитация на интернет-ресурсах, заблокированных Роскомнадзором.



Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее отмечал, что «предлагаемые изменения не являются новеллами, они повторяют уже ранее внесённые изменения в законы о гарантиях избирательных прав и участие в референдуме, и о выборах депутатов Госдумы».



Закон синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти, это точечная донастройка системы, которая была необходима, отметил Крашенинников.



Соавторами данной инициативы стали председатель комитета по законодательству Совета Федерации Андрей Клишас и группа депутатов и сенаторов.