Путин подписал закон о запрете предвыборной агитации в Facebok и Twitter

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит большое количество поправок в законодательство о выборах.

Изначально законопроект касался выборов на контролируемых российскими властями территориях Украины, принятых Госдумой в состав РФ, но большинство новых поправок касаются уже России в целом.

Теперь в случае проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) минимальное количество бумажных бюллетеней, передаваемых каждому участку, будет определяться решением организующего выборы избиркома (по действующему закону о гарантиях их должно быть не менее 70% от списочного числа избирателей). Также комиссии смогут вести в электронном виде не только общий реестр избирателей, но и список тех, кто голосует вне избирательных участков.



Законом вводится запрет на проведение агитации через интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. Скорее всего, это коснётся Facebook, Instagram и Twitter, которые были заблокированы в прошлом году из соображений военной цензуры.



До сих пор непонятен пункт по фото- и видеосъёмке на избирательных участках. В законе сказано, что она «...должна осуществляться лицами, имеющими в соответствии с настоящим Федеральным законом право на ее осуществление, таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей, участников референдума, а также чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые содержатся в списках избирателей, участников референдума и иных документах, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом». При голосовании в Госдуме депутат от КПРФ Алексей Куринный просил пояснить, касается это наблюдателей или членов комиссии, на что инициаторы новых поправок чёткого ответа так и не дали.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.