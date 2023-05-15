На выборах могут запретить вести агитацию на заблокированных Роскомнадзором сайтах

К уже принятому в первом чтении законопроекту №324172-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (по вопросам совершенствования избирательного законодательства и законодательства о референдумах)» появился ещё целый ряд поправок, который коснётся в том числе и интернета. Новые изменения были подготовлены депутатами к началу мая текущего года, сообщает «Ъ».



Изначально законопроект касался выборов на контролируемых российскими властями территорий Украины, принятых Госдумой в состав РФ, но большинство новых поправок касаются уже России в целом.



Один пакет изменений касается предвыборной агитации. В частности, впервые вводится запрет на её проведение через интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.



Напомним, в настоящий момент ограничивается доступ к ресурсам признанной экстремистской организацией компании Meta (Facebook и Instagram), а также к Twitter. Все эти площадки ранее активно использовались российскими политиками, в том числе — для предвыборной агитации. Провластные политики все вышеперечисленные соцсети в основном уже покинули, но оппозиционные продолжают их активно использовать.

Ещё две новые поправки связаны с цифровизацией выборов. Во-первых, в случае проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) минимальное количество бумажных бюллетеней, передаваемых каждому участку, будет определяться решением организующего выборы избиркома (по действующему закону о гарантиях их должно быть не менее 70% от списочного числа избирателей). А во-вторых, комиссии смогут вести в электронном виде не только общий реестр избирателей, но и список тех, кто голосует вне избирательных участков.

Норма, которая уже принята в первом чтении, касается фото- и видеосъёмок. Там сказано, что она:

«...должна осуществляться лицами, имеющими в соответствии с настоящим Федеральным законом право на ее осуществление, таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей, участников референдума, а также чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые содержатся в списках избирателей, участников референдума и иных документах, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом».

Данную поправку мы обсудили с одним из наших экспертов, который имеет более чем десятилетний опыт работы в избирательных комиссиях наблюдателем, представителем СМИ, а также членом комиссии с правом решающего голоса и без такого права.



По его словам, ранее норма о фото-, видеосъёмках относительно наблюдателей и членов комиссий не была никак очерчена в законодательстве, сейчас же в этой поправке прослеживается цель заполнить этот пробел:

«Только в такой формулировке я не понимаю — разрешают в итоге вести съёмку или закладывают сюда норму о необходимости запрашивать какого-то разрешения у председателя комиссии? Раньше, когда я фиксировал нарушения, я писал уведомление председателю на ведение съёмки и снимал на видео, естественно, не нарушая при этом законодательства о персональных данных. Многие так делали, видео об этом полно в интернете. Как после принятия нового закона будет, неизвестно.



Судя по тенденциям со сворачиванием прав и свобод, в том числе в избирательном законодательстве, я не жду от такой нормы ничего хорошего. Возможно, теперь просто дадут право председателю комиссии самому решать — можно или нельзя снимать, и ты теперь с этим уже ничего не сделаешь.



Но выборы без видеосъёмки вообще не имеют смысла, потому что как ты докажешь наличие нарушений? Раньше я писал жалобу и отмечал, что есть фото- и видеофиксация нарушения, а в новых условиях это уже вряд ли будет возможно сделать, если фото- и видеосъёмку как-то ограничат».

Эксперт предполагает, что к этой поправке позже появятся какие-то новые разъяснения, может в виде подзаконных актов, но в данном прочтении это что-то слишком широкое, размытое.