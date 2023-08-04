Подписаны законы о жёстком регулировании НКО и о праве силовиков сбивать БПЛА

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся прав и свобод граждан, в том числе в онлайн-пространстве.

Два закона, которые по-настоящему взволновали не только правозашитников, но и специалистов в сфере IT, вводят штрафы и даже уголовную ответственность за участие в деятельности международных некоммерческих или неправительственных организаций, не имеющих легального статуса в России.



За участие в деятельности таких организаций для россиян предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч, для юридических — от 50 до 100 тысяч. Иностранцев также смогут выдворить за пределы России.



При этом уголовная ответственность до двух лет заключения будет грозить тем, кто уже получал административное наказание за аналогичное нарушение или имеет судимость за сотрудничество с иностранной НКО, чья деятельность признана в России нежелательной. За организацию деятельности такой НКО собираются ввести наказание до трёх лет лишения свободы.

Потенциально эти могут угрожать контрибьюторам различных международных IT-проектов, в том числе создателям открытого софта, регистраторам и прочим.

Правозащитный проект «Сетевые Свободы» при этом отмечает, что хотя тревога экспертов обоснованна, пока причин для паники нет, и вот почему:

Потенциальный риск существует (формы участия в деятельности законом не определены, а практика по «нежелательным» организациям свидетельствует, что круг действий, квалифицируемых как участие, максимально широк), тем не менее, за всеми не придут из-за высокой латентности такой деятельности и отсутствия ресурсов/необходимости.

Разовое участие (репорт, донат и пр.), скорее всего, безопасно, так как срок давности по таким делам пока установлен общий — 3 месяца.

Систематическое сотрудничество создает риски. Поскольку по таким делам вводится административная преюдиция, привлечение кого-то к административной ответственности будет означать (1) возрастание риска уголовного преследования для него/нее лично; (2) сигнал для прочих, что участие в деятельности именной этой НПО токсично.

Закон открывает поле для негласных мероприятий и неформального давления со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Это могут использовать как способ отсечения неблагонадежных НПО и международных интернет-проектов.

Другие эксперты подчеркнули, что формулировки законов очень размыты, поэтому коснётся ли это разработчиков, судить сложно, но прямых указаний на это в документе нет.

Пожалуй, один из самых резонансных законов этого лета — о запрете мобилизованным и призывникам выезжать из России с момента публикации повестки в электронном реестре, а пока он не заработал — с момента направления повестки.





В предыдущем законе об электронных повестках призывнику давали семь дней после размещения повестки в реестре, прежде чем ограничить выезд.

Подписанный сегодня Президентом закон также обязывает медицинские и общеобразовательные организации предоставлять в электронном виде органам госвласти необходимые сведения для ведения воинского учёта сведения о гражданах.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенью в Госдуму будет внесен законопроект об уголовной ответственности за уклонение от военной службы. Наказание за уклонение составит до пяти лет лишения свободы. При этом глава думского комитета подчеркнул, что это никак не связано с новой мобилизацией.

Напомним, на днях Путиным был также подписан закон о значительном увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке (в том числе — электронной) без уважительной причины.

Подписан также закон, разрешающий сотрудникам ФСБ, МВД, Росгвардии, СВР, ФСО, ФСИН, ГУСП и отдельным ЧОП при охране объектов повышенной антитеррористической защищённости сбивать беспилотники в воздухе, воде и на земле.