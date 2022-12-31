Законы, которые вступят в силу в январе 2023 года

В январе вступят в законную силу несколько законов и других правовых актов, которые касаются Рунета и цифровых прав граждан.

ЕБС и биометрические ПД

С момента подписания в декабре 2022 года, но фактически — в начале января 2023 года вступает в силу ряд положений закона о биометрических персональных данных, использующихся посредством единой биометрической системы (ЕБС). Закон подготовлен в связи с реализацией государственной политики в части повышения безопасности обработки биометрических ПД.

ГосТех

С 1 января 2023 года также вступает в силу постановление о единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех». Областью применения платформы «ГосТех» является инфраструктурное, организационно-технологическое и документационное обеспечение процессов жизненного цикла государственных информационных систем (ГИС), использование цифровых продуктов платформы «ГосТех» в виде прикладных сервисов, работающих в инфраструктуре облачных вычислений.

Органы местного самоуправления, государственные (муниципальные) предприятия и учреждения, государственные корпорации, государственные компании, публично-правовые компании, а также хозяйственные общества, более 50% в уставном капитале которых находится в государственной (муниципальной) собственности, вправе принять решение об использовании платформы «ГосТех» для реализации процессов жизненного цикла своих информационных систем.

Льготные лекарства по электронному сертификату

Инвалиды смогут получать льготные лекарства, медизделия и специализированные продукты питания по электронному сертификату. Их перечень определят региональные органы власти.

Система «Антифрод»

Вступают в силу требования к системе блокировки звонков и SMS с подменных номеров «Антифрод» и правила её функционирования. Система создается радиочастотной службой (ФГУП «Главный радиочастотный центр», ГРЧЦ) для соблюдения требований закона «О связи» о блокировке звонков и SMS с подменных номеров.

Участниками взаимодействия с системой станут радиочастотная служба, Минцифры, Роскомнадзор, операторы связи, а также органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Все операторы связи должны будут подключить свои сети к системе «Антифрод».

Единый налоговый платёж

Налоги, страховые взносы и другие сборы в 2023 году российские граждане смогут заплатить единым налоговым платежом (ЕНП).

Устанавливаются единые сроки уплаты налогов — 28-е число каждого месяца. Кроме того, благодаря новой системе переплату можно будет быстрее вернуть. Перечислить единый налоговый платеж можно с помощью сервисов ФНС России.

В Личном кабинете налогоплательщика нужно заполнить только сумму платежа. В сервисе «Уплата налогов и пошлин» нужно заполнить ИНН/КПП плательщика и сумму платежа. Остальные реквизиты платежа будут заполнены автоматически. Информацию о том, как именно распределены средства, можно будет увидеть в личном кабинете налогоплательщика.

Дачники смогут голосовать на общих собраниях онлайн

Заочное голосование на общих собраниях членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества можно будет провести с использованием портала «Госуслуги».

Единое пособие на детей

Существующие меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных, вставших на учет в ранние сроки, объединят в одно пособие, которое будут платить по единым правилам. На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 триллиона рублей. Оформить пособие можно, подав заявку на едином портале госуслуг (ЕПГУ). Форма для подачи уже заработала, рассматриваться заявления будут с 9 января 2023 года.