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6 июля 2022

Принят закон о закрытии контрсанкционной информации

Распространение таких сведений в интернете и СМИ будет допускаться только с письменного согласия ее обладателя — российского гражданина или юрлица, совершившего или планирующего такую сделку.

Госдума приняла закон о закрытии контрсанкционной информации — ей будут считаться сведения о сделках, раскрытие которых может привести к международным санкциям.

Согласно пояснительной записке, законопроект №135977-8 был разработан Правительстовом РФ в целях обеспечения развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Норма об ограничении распространения контрсанкционной информации в СМИ и интернете была одобрена как поправка ко второму чтению законопроекта о возможности заключать до конца 2022 года концессионные соглашения, концедентом по которым является субъект РФ, без проведения конкурса. Поправками вводится запрет на распространение такой информации для неопределенного круга лиц, а также в СМИ и сети «Интернет».

«Поправка о закрытии контрсанкционной информации предлагается для того, чтобы в СМИ не попадала непроверенная информация, которая не должна предаваться огласке раньше времени», – пояснил председатель думского комитета по контролю Олег Морозов.

Согласно тексту документа, под такой информацией понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных и планируемых сделках в области внешней торговли товарами, услугами, информацией или интеллектуальной собственностью, распространение которых может повлечь введение ограничительных мер со стороны недружественных государств и международных организаций в отношении сторон таких сделок, российских юрлиц и граждан. Распространение такой информации допускается только с письменного согласия ее обладателя — российского гражданина или юрлица, совершившего или планирующего такую сделку.

При этом требование о получении такого согласия не распространяется на руководителей и уполномоченных представителей органов госвласти или местного самоуправления, а также на руководителей и уполномоченных представителей ЦБ при осуществлении ими своих полномочий. После публикации соответствующей информации участником сделки на своем официальном сайте либо в СМИ с письменного разрешения участника сделки, либо распространения этой информации представителями госорганов действие ограничений на данную информацию прекращается.

Распространение контрсанкционной информации с нарушением установленных требований влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ, предусмотренную за разглашение информации с ограниченным доступом. Также до 1 января 2025 года приостанавливается действие норм, касающихся обязанности ряда госкорпораций и госкомпаний по обнародованию информации.

цензура Госдума санкции Правительство России

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