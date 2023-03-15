Минюст готовит приказ о закрытом банке экстремистских материалов

Минюст подготовил проект приказа «Об утверждении порядка формирования, ведения и использования банка данных экстремистских материалов». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, размещённый на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что 15 июля 2023 г. вступят в силу поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности», которые и предполагают создание банка. Сведения, размещенные в нем, будут относиться к информации ограниченного доступа – им смогут пользоваться Минюст, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, Федеральная таможенная служба, Росгвардия и Верховный суд.

Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон 114-ФЗ в июле прошлого года:

«Банк данных планируется использовать в целях обеспечения деятельности исключительно федеральных органов государственной власти по противодействию экстремистской деятельности и мониторинга в сфере противодействия экстремизму», – сказал «Ведомостям» представитель Минюста.



Формировать и вести банк данных будет департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста. Данные будут включать в себя порядковый номер записи в федеральном списке экстремистских материалов; наименование, реквизиты и другие признаки материала; цифровую копию судебного акта о признании информационного материала экстремистским и его реквизиты; цифровую копию акта Минюста о включении материала в список экстремистских; информацию о типе материала и его цифровую копию, а также копию экспертного заключения при ее наличии.



Сейчас в Минюст направляется только решение суда с указанием наименования экстремистского материала для включения в соответствующий список, без материалов дела, говорит партнер и руководитель практики цифрового права АБ «А-ПРО» Антон Воробьев. Из-за этого у правоохранителей фактически отсутствует доказательная база, которая позволяет понять и доказать, что нарушитель распространяет тот самый текст или тот самый ролик, который ранее был признан экстремистским, отмечает эксперт.



Возможность сравнения распространяемых материалов с теми, которые уже признаны экстремистскими, позволит упростить мониторинг противоправной информации, считает адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Позен и партнеры» Марина Позен. При этом, по ее мнению, каждый материал все равно должен рассматриваться индивидуально.

Руководитель общественной организации «Роскомсвободы» Артём Козлюк считает, что:

«Банк, скорее всего, будет действовать для бюрократического упорядочения материалов в целях быстрого поиска среди огромного количества накопившихся материалов».

«Но не совсем очевидно: все эти дополнительные данные в виде, например, копий судебного акта и экспертного заключения — будут выкладывать в открытом для всех виде или нет? – рассуждает эксперт. – Думаю, это закроют и тем самым снизят возможности общественного мониторинга и контроля за действиями госорганов. При этом ничего не мешает сделать эти данные открытыми, нужна только политическая воля. В текущей же ситуации очевидно, что эти дополнительные сведения будут закрытыми, хотя не являются никакой гостайной».