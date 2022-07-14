Путин подписал пакет законов, которые определённым образом скажутся на Рунете

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, который окажет на Рунет вполне определённое действие.

Скандальный закон об «иноагентах» №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» значительно ужесточает соответствующее законодательство.

В законе определены понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники» и виды деятельности. Так, иностранным агентом является лицо, которое получило «поддержку из-за рубежа» или находится «под иностранным влиянием» и занимающееся политической деятельностью в России, целенаправленным сбором данных в сфере военной, военно-технической деятельности России или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.

Также вводится понятие физического лица, аффилированного с иностранными агентами, которые вносятся в разные реестры, и описан порядок включения и исключения из него. Теперь в России будет единый реестр иноагентов вместо существующих четырех. Документ определяет обязанности иноагентов и меры госконтроля за соблюдением ими этого закона. Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» вступает в силу с декабря 2022 года. Те, кто был включен в реестр иноагентов до принятия данного закона, сохраняют свой статус.

Законом регламентируется множество запретов, и кроме прочего иноагентам будет запрещено заниматься просветительской деятельностью среди детей. Нельзя будет также «производить информационные продукты» для несовершеннолетних. Подробности о работе новых норм читайте по ссылке.

Подписан Путиным также закон «О Российском движении детей и молодёжи», где тема «иностранных агентов» тоже присутствует. Им будет запрещено участвовать в разработке и реализации программ работы Движения, а также связанных с этими программами методических и иных материалов.

В сфере медиа слудующий подписанный Путиным закон №277-ФЗ — закон «о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом». Напомним, он позволяет Генпрокурору запрещать в России деятельность иностранного СМИ в случае «враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом» и лишать СМИ лицензии «за распространение противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, конституции или направленной на дискредитацию российской армии, связанной с антироссийскими санкциями». Подробнее об этом мы писали здесь.

Действие лицензии СМИ в первый раз будет приостанавливаться на три месяца, при повторном «нарушении» — на шесть. Лицензию в случае удаления фейков можно восстанавливать досрочно (для этого необходиомо соответствующее решение Роскомнадзора). Разбор закона Центра защиты прав СМИ читайте здесь.

Органы власти теперь будут должны создавать и вести официальные страницы в соцсетях. Подписанный закон №270-ФЗ обязал Минцифры разработать специальную систему на основе портала «Госуслуги», с помощью которой госорганы и организации смогут управлять своими аккаунтами, публиковать и редактировать информацию в социальных сетях. Список соцсетей, где чиновники будут обязаны вести паблики, позднее определит Правительство.

Статья 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) дополнена запретом на неоднократную пропаганду либо публичное демонстрирование «нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Также ужесточены требования по защите государственной тайны. Выезд за пределы России гражданина, допущенного или ранее допускавшегося к гостайне, чье право на выезд было заведомо ограничено, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет. Подробнее о законе №260-ФЗ здесь.

Кроме того, Путин подписал закон №303-ФЗ о создании банка данных экстремистских материалов. Туда также будут включать данные сотрудников, участников, руководителей и других причастных к работе экстремистских организаций.

Также сегодня в УК появилась (подписанием 260-ФЗ) новая ст. 274.2, вводящая наказание за нарушение правил установки, эксплуатации и модернизации «технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования» интернета в России и сети связи общего пользования. За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 700 тыс. до 1,5 млн руб. или лишения свободы на срок до трёх лет. Такая же санкция вводится за нарушение правил пропуска трафика через это оборудование.

Новыми нормами пополнился и КоАП (259-ФЗ). Теперь неисполнение оператором связи по решению Роскомнадзора обязанностей по ограничению или возобновлению доступа к размещённой в интернете информации повлечёт административный штраф в размере от 30 до 250 тыс. для должностных лиц и от 500 тыс. до 4 млн для юридических лиц.

В целом это тоже своего рода «закон-матрёшка», прописанный в крайне путанных формулировках и содержащий малоотносящиеся друг к другу нормы. Например, им запрещается реклама в иностранных интернет-ресурсах, к которым Роскомнадзор «применил меры понуждения», а следующими пунктами уже идут наказания за нарушение пропуска трафика через ТСПУ. Этот же закон вводит штрафы для поисковиков, если те не информируют пользователей о нарушениях, которые допустили интернет-ресурсы, разыскиваемые ими через эти самые поисковики.

Наконец, сегодня Путин подписал закон №259-ФЗ об оборотных штрафах для иностранных IT-компаний за неисполнение норм закона «о компаниях-заложниках» (власти называют его «законом о приземлении»). Размер штрафов составит до 20% полученной в России выручки. Как это может затронуть пользователей, изучите тут.