Дума приняла поправку о приостановке работы СМИ за первую публикацию фейков

Госдума приняла поправку о приостановке деятельности российских СМИ при первой публикации фейков или призывов к участию в «несогласованных» акциях. Об этом сообщает «Интерфакс». Такая норма дополняет ко второму чтению законопроект о мерах в ответ на действия стран, запрещающих российские СМИ. В случае повторного «нарушения» предписание выносится на срок не более шести месяцев. Если СМИ так и не устранит его, то оно сможет возобновить свою деятельность по решению Роскомнадзора. Последний, к слову, будет обязан вносить медиа в реестр в течение 24 часов.

В поправке также говорится, что генпрокурор и его замы смогут применить новую норму ещё и в случае распространения СМИ «информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ или органам государственной власти».

Проект закона (№101646-8), который позволит Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ и инициировать запрет доступа к интернет-ресурсам за распространение фейков, «дискредитацию» Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям, был принят в первом чтении 24 мая. Его авторами выступили члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ во главе с руководителем комиссии, главой думского комитета по безопасности Василием Пискаревым.

Первая редакция законопроекта была внесена в Госдуму в апреле. Тогда депутаты хотели разрешить Генпрокуратуре закрывать СМИ, если оно опубликует информацию, которую российские госорганы посчитают недостоверной.

UPD.

Депутаты приняли закон в третьем чтении. Теперь Генеральный прокурор РФ и его заместители получили разрешение на

- запрет деятельности иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом;

- лишение СМИ лицензии за распространение фейков и материалов по «дискредитации» ВС РФ (журналисты будут нести ответственность за воспроизведение таких сообщений);

- лишение иностранных журналистов аккредитации в случае недружественных действий или ограничений против российских СМИ за рубежом.

Действие лицензии СМИ в первый раз будет приостанавливаться на три месяца, при повторном «нарушении» — на шесть. Лицензию в случае удаления фейков можно восстанавливать досрочно (для этого необходиомо соответствующее решение Роскомнадзора).