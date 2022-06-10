Иноагентам запретят «производить информационные продукты» для детей

В Государственную Думу внесён законопроект №140449-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в числе авторов которого — группа сенаторов РФ и депутаты во главе с Председателем Комиссии ГД по «расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России» Василием Пискарёвым.

Среди нормативных актов, в которые вносятся изменения, — федеральные законы о статусе военнослужащих, политических партиях, госслужбе, страховании вкладов, защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В частности, в законе о государственной службе предлагают прописать запрет на такую службу для иностранных агентов. Подобный запрет может затронуть и муниципальную службу.

В законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» депутаты и сенаторы предложили зафиксировать запрет иноагентам производить информационные продукты для детей; в законе «Об образовании» — закрепить, что иноагент не может заниматься просветительской деятельностью в отношении детей. Кроме того, согласно документу иностранные агенты не смогут заниматься педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Также в законе о собраниях и митингах авторы прописывают, что иноагент не может организовывать такие мероприятия.

«Наша законодательная инициатива выполняет вспомогательную функцию. Принятый 7 июня в первом чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» детализирует и существенно дополняет российское законодательство об иноагентах. В связи с этим потребовалось внести корреспондирующие поправки в 16 уже действующих законов», — пояснил Председатель Комиссии. Речь идёт о законопроекте №113045-8, над которым также потрудилась большая группа депутатов во главе с Пискарёвым.

Основанием для исключения из реестра могут стать:

ликвидация юрлица;

смерть физлица;

подтверждение по результатам проверки длительного неполучения иностранной поддержки или отказа от нее.

Документ устанавливает для «лиц под иностранным влиянием» полный запрет на занятие образовательной и просветительской деятельностью, участие в выборах, а также на участие в госзакупках.

Депутат от фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг раскритиковал принятый 7 июня законопроект. Он полагает, что если документ примут в первоначальном виде, то любой россиянин сможет получить этот статус.

Депутат отметил, что по законопроекту для того, чтобы стать иностранным агентом, нужны всего три критерия:

- иностранное влияние. «В законопроекте определение иностранного влияния очень расплывчатое, достаточно, например, пользоваться иностранной техникой или читать иностранные сайты», — отметил депутат;

- определенные виды деятельности. «Среди них, например, распространение информации для неопределенного круга лиц. То есть если у вас есть страница в соцсетях, второй признак иноагента у вас уже присутствует», — сказал Гартунг;

- критика органов госвласти и их действий. «То есть если вы выступили против повышения пенсионного возраста или вам не понравилось, как какой-то орган государственной власти выполняет свои обязанности, например, по начислению льгот или уборке дорог, то и третий признак иностранного агента у вас есть», — подчеркнул депутат.

Гартунг полагает, что при таких нормах «любой гражданин России может быть признан иностранным агентом со всеми вытекающими последствиями — запрет на участие в выборах, на работу на государственных и муниципальных должностях, занятие бизнесом, просветительской и образовательной деятельностью» и т. д.

«Я задал вопрос автору законопроекта Андрею Луговому, как нужно жить рядовому гражданину, чтобы не попасть под этот закон. Он ответил, что надо быть патриотом и не быть предателем. И тут же назвал предателями всех, кто выступил против его законопроекта», — написал Гартунг на своей странице во ВКонтакте.

Относительно же недавно внесённого в Госдуму проекта закона Василий Пискарёв заявил:

«Мы последовательно вносим изменения в действующие законы, направленные на укрепление суверенитета нашей страны и противодействие угрозам безопасности государства. Сегодня на заседании Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обсудим продолжение этой работы».

В начале июня Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил определение апелляционной инстанции, которая признала незаконным решение Минюста о включении фонда «Гуманитарное действие» в реестр НКО-иноагентов. «Гуманитарное действие» было первой в России организацией, которой удалось оспорить статус иностранного агента в суде. Пока основания, по которым кассационная инстанция отменила это определение, неизвестны.

Фонд «Гуманитарное содействие» основан в 2001 году. Организация поддерживает больных ВИЧ и лиц, страдающих от наркотической зависимости, ведет просветительскую деятельность, тестирует на ВИЧ, гепатит и сифилис лиц из групп риска: секс-работников, наркопотребителей, бездомных и бывших заключенных.

Недавно также стало известно, что с иском к Минюсту в суд обратился популярный журналист и блогер Юрий Дудь, который также попал в список иностранных агентов. Иск подан с целью признания незаконным бездействие Минюста, «выраженное в ненаправлении Дудю уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента».