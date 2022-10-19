Российским промышленникам рекомендовали отказаться от зарубежных мессенджеров

Минпромторг разослал руководителям промышленных предприятий письмо с просьбой прекратить использование для служебных целей иностранных мессенджеров и систем ВКС, в частности Zoom, Skype и WhatsApp. Об этом сообщает «Ъ», ознакомившийся с документом. Как следует из письма, такая мера необходима для обеспечения безопасности информации, не составляющей гостайну.

Минпромторг подтвердил СМИ отправку писем с такой просьбой и объяснил данное решение «необходимостью выполнения требований правительства и усиления мер по информационной безопасности».

Альтернативой должны стать сервисы российских разработчиков, состоящих в реестре отечественного ПО.

В настоящий момент в реестре российского ПО зарегистрировано 258 коммуникационных программных продуктов, у 74 из них соответствующий код классификатора указан основным. Среди мессенджеров и программ видеосвязи, включенных в реестр, есть «Яндекс.Мессенджер» и «Яндекс.Телемост», Jazz (разработан «Сбером»), TrueConf, «Контур.Толк», ICQ и «ТамТам», а также «VK мессенджер» (представлен в реестре в составе решений «ВК Экосистема»).

Директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов считает, что принцип работы российских и зарубежных публичных мессенджеров «ничем не отличается» и их использование «всегда соседствует с конкретными рисками». «Во-первых, есть возможность перехвата данных — информация проходит через сервера в ЦОДах, которые часто расположены даже не в нашей стране,— поясняет эксперт.— Во-вторых, из-за санкций может быть ограничен доступ — а это критично для больших компаний, сотрудники которых привыкли постоянно общаться, делиться файлами и решать рабочие вопросы в мессенджерах и сервисах ВКС». Отключение сервиса, подчеркивает он, может затруднить связь и замедлить даже самые базовые процессы, особенно для промышленных предприятий.

На рынке корпоративных решений видео-конференц-связи сейчас несколько основных игроков — IVA, TrueСonf и Vinteo, отмечает гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский: «Кроме того, активно начинают работать госкомпании, например, Сбербанк и ВТБ. Плюс есть решение от "Яндекса", которое также вполне может заместить пресловутый Zoom». Некоторые решения, по его словам, совместимы с отечественными операционными системами: «Не думаю, что стоит ожидать трудностей с переходом в техническом плане. А вот с точки зрения бюджетирования и человеческого фактора затруднения вполне возможны».

По данным исследования интегратора Artezio (входит в группу «Ланит»), самыми безопасным мессенджером в 2022 году стал Signal от американской Open Whisper Systems (OWS), на втором месте швейцарский Threema, далее американский Wickr, Telegram, Viber, iMessage и на последнем — WhatsApp.