YouTube-ролики диггеров о питерской подземке запрещены судом

Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга по заявлению прокуратуры Петербургского метрополитена запретил два видеоролика с участием местных диггеров «Шустрика», «Язычника», «Мумии», «Сержанта», Megavolt, Enigma и Lain, выложенные на YouTube. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов С.-Петербурга.



На видео «Тайна третьей станции (часть 1)» и «Тайна третьей станции (часть 2)» молодые люди путешествуют по тоннелям метро, рассказывая об особенностях его работы, в том числе — о системах контроля против проникновения туда посторонних и рабочих системах, обслуживающих метрополитен.

В ходе проверки видео, сообщает объединённая пресс-служба питерских судов, установлено, что информация размещена в свободном доступе и имеет признаки запрещённой к распространению, поскольку рассказывает о способах несанкционированного проникновения в зону транспортной безопасности, приводя также описание первого ролика:

«Этот фильм рассказывает об исследовании подземки Санкт-Петербурга командой диггеров Seen and Heard. В ролях: Шустрик, Язычник, Мумия, Сержант, Megavolt, Enigma, Lain»; видеозапись продолжительностью 1 ч. 16 мин. 11 сек., озаглавленная «Тайна третьей станции (часть 2)», и текст следующего содержания: «Этот фильм является продолжением фильма «Тайна третьей станции 1», снятым Шустриком и Lian в 2003 году. Тогда появилось много вопросов касающихся связи метро и ГО. Слово ОБЪЕКТ не давало покоя. Этот фильм описывает пройденный нами путь».

Суд сказал, что станции, тоннели, электродепо, электроподстанции, пункты управления движением метрополитена являются объектами транспортной инфраструктуры. Согласно Требованиям по обеспечению транспортной безопасности, доступ в технологический сектор зоны ограничен для пассажиров. Физическим лицам, следующим либо находящимся на объекте транспортной инфраструктуры или транспортном средстве, запрещается осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства вне (в обход) установленных субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком проходов (проездов).

Требования прокуратуры были удовлетворены.