В Госдуму внесён законопроект о запрете информации об «идеологии бездетности»

Депутаты Государственной Думы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева, а также парламентарии Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан внесли в Госдуму законопроект №192054-8 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“».

Документом предлагается внести в перечень видов информации, который причиняет вред здоровью и (или) развитию детей и поэтому запрещённой к распространению среди несовершеннолетних:

«...добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности».

Авторы законопроекта утверждают, что якобы сейчас широкое распространение среди российской молодёжи получила «зарубежная идеология „чайлдфри“ („свободный от детей“) и популярность идеологии связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма — философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей».

Сторонники идеологии «чайлдфри», далее утверждается в пояснительной записке, «распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации». В связи с этим авторы законопроекта приходят к выводу, что:

«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения».

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“» не содержит положений, предусматривающих расходование средств федерального бюджета, говорится в пояснительной записке.

Данная инициатива, на наш взгляд, никак не поможет в борьбе с проблемами, которые подняты авторами, хотя бы по той простой причине, что childfree — это очень далёкая для сознания несовершеннолетних тематика, даже если с лупой отыскать в ней деструктивизм. Даже более того, она им попросту неинтересна. Во-вторых, запретом информации о добровольном отказе от рождения детей вряд ли удастся стимулировать у взрослого населения желание остановить депопуляцию, а скорее наоборот. Более того, подобные запреты вызовут только больший интерес к такой «идеологии».

Ну и главная проблема — применение на практике такого закона. Под блокировку будут попадать не только призывы к отказу от рождения детей, но и косвенно связанные с этим непростым вопросом темы, как это происходит с ограничением доступа к «экстремистским», «наркотическим» и другим запрещённым в России материалам. Мы уже помним, как в реестр запрещённой информации попадали статьи Wikipedia и Lurkmore, интервью с легендами русского рока, выдержки из книг про охоту, форумы химиков и другой контент.