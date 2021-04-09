Дистанционное обучение в школах может попасть под запрет

Член Совета Федерации Александр Бабаков внес в Госдуму законопроект №1146595-7 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“», вводящий запрет на дистанционное обучение в школах.



«Законопроектом предлагается закрепить в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», что при предоставлении государственными и муниципальными образовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в очной форме обучения применение дистанционных образовательных технологий не допускается», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



По мнению автора документа, при применении дистанционной технологии обучения происходит фактическая подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной:

«Обучающийся, выбравший очную форму обучения, не должен быть лишен возможности непосредственного взаимодействия с педагогическим работником на каждом занятии».

Бабаков подчёркивает, что дистанционное обучение перед экраном электронного устройства не может быть приравнено к обучению в помещении образовательной организации, оборудованном в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартам.



В 2020 году пандемия коронавирусной Инфекции COVID-19 привела к временному закрытию большого количества школ по всему миру, в том числе — в России. Многие школы перешли на дистанционное онлайн-обучение с помощью таких платформ как Skype, Zoom, Cisco Webex, Google Classroom, Microsoft Teams и др.



В марте прошлого года Министерство просвещения РФ разработало, опубликовало и направило в регионы методические рекомендации по организации дистанционного обучения. Кроме того, министерство инициировало создание ресурса по дистанционному образованию для учителей с видеокурсами по организации онлайн-уроков. Организатором ресурса выступила некоммерческая организация — союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций». Создателями курсов выступили такие представители онлайн-образования как: «Учи.ру», «Тотальный диктант», «Яндекс.Учебник», «ИнтернетУрок», Skyeng и Coreapp.ai.

В ноябре того же года министерство направило школам цифровые рекомендации по использованию информационных технологий в образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В числе прочего, в рекомендациях есть пункты, касающиеся скорости интернета, поскольку не у всех учебных заведений есть широкополосный доступ в интернет, поэтому проводить там онлайн-уроки с помощью видео-конференц-связи невозможно, и приходится решать проблемы обучения другими способами.