В России хотят запретить размещение активных ссылок на запрещённые сайты

В России проработают идею запретить размещать активные ссылки на запрещенные ресурсы, заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пресс-конференции по итогам осенней сессии. Об этом сообщает РБК.



При этом некликабельную ссылку на ресурс размещать будет можно, добавил он. В качестве примера депутат привел Facebook и Instagram (соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России).

По его словам, такую инициативу планируют обсудить с VK:

«В теории [эта идея] может быть реализована по аналогии с запрещенным в России Instagram, когда ссылку на запрещённый ресурс поставить можно, но кликабельной она не будет. Технически это реализуется очень просто. Решение о том, какая ссылка будет кликабельной, какая — нет, останется за платформами. Ни о какой ответственности в данный момент речи не идет. Пользователей инициатива не коснется вообще».

Представитель VK отказался от комментариев.