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21 December 2023

В России хотят запретить размещение активных ссылок на запрещённые сайты

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При этом некликабельную ссылку на ресурс размещать будет можно, заявил один из авторов идеи — депутат Хинштейн.

В России проработают идею запретить размещать активные ссылки на запрещенные ресурсы, заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пресс-конференции по итогам осенней сессии. Об этом сообщает РБК.

При этом некликабельную ссылку на ресурс размещать будет можно, добавил он. В качестве примера депутат привел Facebook и Instagram (соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России).

По его словам, такую инициативу планируют обсудить с VK:

«В теории [эта идея] может быть реализована по аналогии с запрещенным в России Instagram, когда ссылку на запрещённый ресурс поставить можно, но кликабельной она не будет. Технически это реализуется очень просто. Решение о том, какая ссылка будет кликабельной, какая — нет, останется за платформами. Ни о какой ответственности в данный момент речи не идет. Пользователей инициатива не коснется вообще».

Представитель VK отказался от комментариев.

149-ФЗ 139-ФЗ Хинштейн ссылки

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