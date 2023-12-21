В России хотят запретить размещение активных ссылок на запрещённые сайты

В России проработают идею запретить размещать активные ссылки на запрещенные ресурсы, заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пресс-конференции по итогам осенней сессии. Об этом сообщает РБК.
При этом некликабельную ссылку на ресурс размещать будет можно, добавил он. В качестве примера депутат привел Facebook и Instagram (соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России).
По его словам, такую инициативу планируют обсудить с VK:
«В теории [эта идея] может быть реализована по аналогии с запрещенным в России Instagram, когда ссылку на запрещённый ресурс поставить можно, но кликабельной она не будет. Технически это реализуется очень просто. Решение о том, какая ссылка будет кликабельной, какая — нет, останется за платформами. Ни о какой ответственности в данный момент речи не идет. Пользователей инициатива не коснется вообще».
Представитель VK отказался от комментариев.
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