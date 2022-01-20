СМИ сообщают о намерении ФСБ и Банка России запретить операции с криптовалютами

Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, чтобы лишить доступа к финансированию оппозицию и СМИ-иноагентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника, документ есть в распоряжении редакции ForkLog.

По данным агентства, ФСБ лоббировала этот запрет, так как трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах все чаще используются россиянами для пожертвований в пользу «нежелательных организаций». Центробанк и ФСБ не предоставили комментариев агентству. Финансирование оппозиции — это крайне незначительная часть рынка, оцениваемого в 7 трлн рублей, которые находятся на счетах примерно 17 млн криптокошельков в России, но ФСБ обеспокоена растущим масштабом этой проблемы, пишет Bloomberg.

Напомним, 16 декабря 2021 года сообщалось, что ЦБ РФ хочет запретить инвестиции россиян в криптовалюты из-за риска финансовой нестабильности. В сентябре регулятор сообщил о планах по разработке механизма блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников. Текущая редакция закона о «ЦФА» запрещает расчеты в криптовалютах, но не ограничивает их покупку и майнинг.

Сеть отреагировала на сообщение о намерении властей запретить криптовалютные операции скорее иронично и скептически, чем серьёзно.

«Тут опять криптовалюты запретить хотят. Мне очень интересно — как они это сделают...», – размышляет исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.

Похожего мнения придерживается экс-руководитель штаба Навального в Челябинске Алексей Табалов:

Бывший глава ФБК Георгий Албуров считает, что власти борются с технологиями, поскольку не в силах использовать в своих интересах:

Путин и прогресс несовместимы. Если технология не помогает репрессиям, или ещё хуже — даёт бороться с ними, то она должна быть запрещена https://t.co/qTZg9biAoN — Георгий Албуров (@alburov) January 20, 2022

«Кстати, тихой сапой на днях запретили интернет через заграничные спутники», – напомнила в этой связи пользовательница Facebook Анна Евсеева.

В целом мало кто серьёзно относится к намерениями ФСБ и ЦБ:

Байкалы хреново майнят? — Александр🍀 (@IamAleksandr84) January 20, 2022

ФСБ убедила всех россиян во всём, чего уж только Набиуллину про крипту — Pavel Chikov (@pchikov) January 20, 2022

ФСБ убедила ЦБ поддержать полный запрет криптовалют из-за переводов оппозиции



Криптодети дико орут pic.twitter.com/LUWlw0lYMp — Двач (@ru2ch) January 20, 2022

ФСБ запретило математику что-ли?



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА — ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ Homem bebo porto (@SergeyYurievich) January 20, 2022