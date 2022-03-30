Госкомпаниям могут запретить использование иностранного ПО

Россия с 2024 года может запретить госкомпаниям и объектам критической инфраструктуры использование иностранного ПО. Об этом заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере IT-технологий, член оперштаба по мерам поддержки IT-отрасли при Минцифры Илья Массух.

«Госзаказчики-то надеялись, что Трамп придёт, всё наладится и не надо будет переходить на отечественное. Потом вышла директива правительства прямая, с указанием переходить на отечественное до 2024 года», — сказал он в среду на круглом столе по развитию кадрового потенциала отрасли информационных технологий и мерам поддержки IT-специалистов.

Массух призвал российские госкомпании уже сейчас отказаться от закупок иностранного ПО. По его словам, по всем классам софта есть «достойные отечественные аналоги». Речь идёт не только о закупках, но и об использовании, подчеркнул он. Чиновник предположил, что указ президента о запрете на использование зарубежного ПО выйдет через один-два месяца.

Ранее стало известно, что Россия внедряет отечественный корневой TLS-сертификат. Очевидно, это происходит это на фоне вводимых западными IT-компаниями антироссийских санкций.

Владимир Путин запретил госзаказчикам без согласования закупать иностранное ПО для критической инфраструктуры.



Мера распространяется на транспорт, банки, здравоохранение, военную и атомную промышленность https://t.co/K8aEEr9hnh — TJ (@tjournal) March 30, 2022

UPD. Владимир Путин запретил госорганам использовать иностранное ПО на критической инфраструктуре. Госзаказчики не смогут закупать зарубежный софт уже с 31 марта. Полностью перейти на отечественные программы на критической инфраструктуре госорганы должны до 1 января 2025 года.

Интересно, что в указе президента содержится оговорка о том, что закупать заграничное ПО нельзя без согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Утвердить правила такого согласования теперь в течение месяца должно правительство. То есть что-то закупать всё-таки будет можно?