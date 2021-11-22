Упоминания о национальности и вероисповедании правонарушителей могут сделать вне закона

В Госдуму внесён законопроект №21931-8 «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона „О средствах массовой информации“», которым предлагается запретить распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений.

Инициаторами поправок выступили депутаты Парламента Чеченской Республики. По их мнению, законопроект направлен на сохранение межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ:

«Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».

Там также говорится, что в России «каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва» и «привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды».



Парламент Чечни в пояснительной записке также указывает на посты в соцсетях провокационного характера, где «формируется негативная установка» в отношении этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц из этой группы, и предлагается ограничить права этой группы или совершить насилие против нее.

О готовности представить в Госдуму на рассмотрение соответствующий законопроект в парламенте Чечни заявили 11 ноября. Там рассказали, что изменения предлагается внести в статью четвертого федерального закона «О средствах массовой информации» и в Кодекс об административных правонарушениях. Автором проекта является председатель парламента республики Магомед Даудов.



После нападения уроженцами одной из кавказских республик на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ прекратить пиариться на негативе о кавказцах. По его словам, это может привести к тому, что подрастающее поколение будет считать, что Кавказ — это отдельное государство.