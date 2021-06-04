Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремистским организациям

Учредители и руководители организаций, признанных экстремистскими или террористическими, не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Такой закон подписал Президент России Владимир Путин. Рядовые сотрудники и лица, чья причастность к деятельности подобных структур установлена судом, также не могут избираться — в течение трёх лет.

Под причастностью подразумевается реализация целей и форм деятельности, из-за которых организация и была признана экстремистской или террористической. Имеющими к ним отношение назовут и тех, кто выражали поддержку деятельности структур или их отдельным мероприятиям в том числе в своих высказываниях онлайн. Решение об этом будет принимать суд. При этом в отношении учредителей организаций, руководителей и их замов судебного постановления не потребуется. Также к критериям причастности послужит финансовая, материальная, организационно-методическая, консультативная и другая помощь подобным организациям.

«Обвинения в экстремизме сейчас будут достаточно типичными. Но самое главное — это не то, каким образом будут устанавливаться причастные к этим организациям лица, а то что закон окончательно разрушает правовую систему», — заявил в эфире «Эха Москвы» доктор экономических наук Владислав Иноземцев в эфире.

Законопроект разработан на фоне процесса по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией (Минюст включил его в список иностранных агентов) экстремистской организацией, пишет РБК. Среди правозащитников новые поправки получили неформальное название «закон против ФБК». В Минюсте заявили, что после проверки пришли к выводу, что «фактическими целями деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Доктор экономических наук Владислав Иноземцев в эфире «Эха Москвы»:



«Я считаю, что он действительно будет использован, при чем не только против Алексея Навального и его сторонников, но и против организаций, в том числе и националистической направленности» — Эхо Москвы (@EchoMskRu) June 4, 2021

27 мая «Открытая Россия» в ожидании ужесточения закона другого рода организациях — «нежелательных» — сообщила о самоликвидации, чтобы защитить сторонников от возможного уголовного преследования.

Однако несмотря на это бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова 31-го мая задержали в аэропорту за прошлогодний репост в Facebook. На него завели уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации), разглядев в этом посте «умысел на участие в деятельности нежелательной организации». Текст представлял собой репост сообщения «Объединённых демократов» о регистрации кандидатов проекта в муниципальных образованиях.