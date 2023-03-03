В Госдуме рассмотрят запрет фото и видео на уроках в школе

Депутаты комитета Госдумы по просвещению разрабатывают законопроект, который запретит свободную фото- и видеосъемку во время уроков в школах. Предполагается, что съемку можно будет проводить только с разрешения администрации или директора школы, сообщила глава комитета Ольга Казакова.

Законопроект разрабатывается с учетом просьбы педагогов, сказала депутат, поскольку на уроках нужно заниматься обучением. «В любой момент ребенок может достать телефон, поставить его учителю в лицо и снимать. <…> И учитель тогда что делает: урок ведет или находится в стрессовой ситуации? <…> Мы предлагаем, что [можно проводить фото- и видеосъемку] с разрешения директора школы, администрации школы. То есть родители подходят и говорят, что есть сигнал, хотели бы разобраться в ситуации, но выявить это можно только таким образом», – подчеркнула Казакова в ходе заседания комитета.

По её словам, такие нормы оградят педагогов от «провокаций и нечестности». При этом депутат подчеркнула, что речь не идет о введении ответственности за нарушение ограничений на съемку во время урока. «О том, что будут накладываться штрафы, мы не говорим, мы говорим о том, что нужно противодействовать этому процессу, он должен быть под контролем», – добавила Казакова.

В последнее время конфликты учеников с педагогами нередко попадают в Сеть, что становится поводами для проверки надзорными и слественными органами. Так, в Сылвенской школе Пермского края учительница отчитала опоздавшего на выступление 23 февраля школьника, назвав его предателем и зачем-то вспомнив Украину. После скандала, вызванного видеороликом в соцсетях, педагог была уволена.

Также недавно стало известно, что в московской школе учитель избил восьмиклассника. Ранее в Сети появилось видео, снятое одним из учеников, на котором преподаватель в военной форме хватает подростка, силой вытаскивает его из класса и роняет в коридоре на пол. Учитель после инцидента был также уволен. Сообщается, что конфликт вспыхнул из-за длинных волос подростка.

В одной из школ Тольятти учитель ОБЖ заставлял учеников есть бумагу. Происходящее в классе школьники сняли на телефон и видео распространили локальные паблики. Департамент образования администрации города проводит проверку.