Госдума готовится запретить сайты с информацией о способах обхода блокировок

Ещё один законопроект, вытянутый депутатами из «доспецоперационного» прошлого, стал очередной «незаметной тележкой», на которой в российское законодательство ввезут целый набор поправок, вряд ли сулящих для Рунета спокойное будущее.

Речь идёт о законопроекте №570420-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «О связи» (в части уточнения требований, предъявляемых к владельцу новостного агрегатора)». Внесён он был ещё в 2018 году и направлен в основном на ограничение иностранного участия во владении новостными агрегаторами. Однако уже к первому чтению соавторы законопроекта из фракции ЛДПР отозвали свои подписи, заявив, что эта инициатива касается «не столько государственного регулирования, сколько передела рынка».

Новую жизнь законопроект обрёл недавно. Как обратил внимание Telegram-канал «Эксперт по Думе», в него было внесена масса поправок, одна из которых инициирована депутатом-единороссом Антоном Горелкиным и касается «запрета VPN».

Парламентарий тут же отреагировал на данный пост у себя в Telegram:

«Канал, называющий себя «Экспертом по Госдуме», сначала приписывает мне авторство поправок, запрещающих VPN, а следующим постом сообщает, что это не точно. Подтверждаю: враньё чистой воды.



На самом деле, поправками в мой же законопроект о новостных агрегаторах вносится норма, запрещающая рекламировать способы обхода блокировок – а не VPN-сервисы».

«В этой же таблице поправок есть еще два важных нововведения, которые считаю нужным пояснить, пока их не переврали еще какие-нибудь эксперты. Это новые правила работы госведомств с провайдерами хостинга (прописан отказ от услуг зарубежных компаний) и требования к владельцам новостных агрегаторов по аналогии с требованиями к владельцам классифайдов (более 50% российского контроля в структуре управления)», – также сказал Горелкин.

Создатель «Эшер II» Филипп Кулин, в свою очередь, с иронией заметил:

«Мы все умненькие. Мы прекрасно знаем, что в основном под средствами обхода блокировок обычно имеется ввиду VPN».

Кроме нормы о запрете обхода блокировок, отмечает «Телеком-ревью», новые поправки включают в себя следующее:

операторы ГИС, МИС, информационных систем предприятий, муниципальных учреждений при эксплуатации информационных систем обязаны использовать вычислительные мощности провайдера хостинга, сведения о котором включены в перечень провайдеров хостинга;

в перечень провайдеров хостинга могут попасть при выполнении 5 требований и условий.

Хостеры будут обязаны направлять в Роскомнадзор уведомление о начале деятельности, на основании которых ведется реестр, устанавливать СОРМ, выполнять требования законодательства о «суверенизации Рунета» (участвовать в учениях, отправлять соответствующие отчёты). Неустранимые нарушения обязанностей хостера повлекут за собой исключение из реестра.



Также, по словам Telegram-канала «ОрдерКом», на хостеров ляжет обязанность «идентификации клиентов (обязательно все паспортные данные) для слива их данных в СОРМ».

Мы пообщались с разными экспертами по поводу новых поправок к реанимированному Антоном Горелкиным законопроекту.

«Как будто это закрепление уже сложившегося положения вещей, – рассуждает один из юристов «Роскомсвободы». – Если у владельца сайта есть регистрация, а в дальнейшем — авторизация пользователей, то заходить в свой профиль можно несколькими способами: телефон, Госуслуги, биометрия и других систем, которыми владеет российское юрлицо».



«Это, чтобы сайты не давали заходить через FB, Instagram и другие «прокажённые» соцсети. Если вообще кто-то ещё даёт так заходить», – отмечает он.



Относительно «запрета VPN» юрист высказал следующую мысль:

«Ну знаете, с первого взляда так не кажется, ничего нового норма по сути не добавляет, но, зная нашего правоприменителя, они могут настолько исказить норму из-за того, что там несусветная чушь написана, то неудивительно, что на её основании будут блокировать VPN».

«Вообще какой-то орган должен будет разработать нормативку, чтобы понимать, что они относят к информации о способах, методах обеспечения доступа к заблокированным ресурсам. Я не удивлюсь, если там будут удивительные вещи», – подытоживает он.

Представитель одного мелкого российского провайдера также считает, что в законопроекте много того, что уже существует:

«Регистрация? Так уже года с 2014 вроде владельцы публичных Wi-Fi обязаны регистрировать пользователей по телефону и паспорту. Куда уходят эти данные? Да ясно куда. В общем вся эта история имеет корни из тех времён ещё».

О том, что СОРМ принудят ставить всех телекомщиков, говорит он, также давно все говорят и были к этому морально готовы.

«По всему этому заново даже как-то смешно проходить, это же уже всё было — и суверенность технологий, и чтоб «всё наше, всё родное» только работало. Ещё во времена СССР. И что? Показало же, что нежизнеспособно это всё. Но нет, любят у нас наступать на грабли. Что ж, пусть наступают ещё раз», – сказал он.

Современный интернет устроен так, что люди, вне зависимости от своего положения, могут с помощью технических инструментов в несколько кликов получить доступ к тому, к чему национальная цензура им доступа не даёт, напомнил ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян:

«Всё это, конечно, очень не нравится ни крупным правообладателям, ни официальным властям. Имея перед собой разные цели, они сходятся в желании контролировать информационное пространство, а также отслеживать действия пользователей в глобальной сети. Уже не первый год луддиты от законодательной власти пытаются лишить российских пользователей доступа к мировому контенту, сервисам и популярным приложениям, удерживая их в контролируемым информационном пузыре.



Ну и, конечно, тем самым они лишают россиян не только доступа к открытому Интернету, но и к самым надежным инструментам защиты приватности, таким как VPN и Tor, оставляя их один на один с бесчисленным количеством интернет-мошенников и прожорливых силовиков, которые пачками отправляют людей, выступающих против <спецоперации>, в колонии общего и строго режима».

«Охота на VPN уже началась в серой зоне, и теперь такие воины режима, как депутат Горелкин, пытаются всё это узаконить задним числом и ввести полный законодательный запрет на использование бронейбойных систем защиты информации и восстановления доступа к информации», – подытоживает Саркис Дарбинян.