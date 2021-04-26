Питерские суды продолжают запрещать особо вредные аниме

Красногвардейский районный суд Петербурга признал информацию из нескольких аниме вредоносной и запрещенной к распространению в РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На этот раз под запрет попали:

«Этот замечательный мир!»

«Зомбиленд. Сага»

«Кошачий рай»

«Любимчик принцесс»

«О моём перерождении в слизь».

Данный контент размещён на нескольких сайтах, но одна из ссылок, ведущая на YouTube, уже не содержит никаких аниме — возможно, они были удалены по требованию правообладателя ещё до суда, либо сам интернет-сервис среагировал на обращение прокуроров.

Особое внимание в пресс-релизе питерских судов уделяется «Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!»:

«Суд пришел к выводу, например, что анимационный сериал «Этот замечательный мир» пропагандирует теорию перерождения, показывая, что после смерти возможна более интересная, многообразная и бесконтрольная от родителей жизнь. Мир после смерти позиционируется более ярким и полным приключений с возможностью ведения разгульного образа жизни, распития спиртных напитков, сексуальных отношений, противоправных действий, в то время как реальный мир представляется безрадостным и полным одиночества».

Примечательно, что на сайте, где выложен данный сериал, для жителей России введена геоблокировка:

Но не только социально-безответственный мир эльфов, фей и гоблинов показался прокурорам и суду вредным для подрастающего поколения. Также их смутила борьба неких «семи талантливых девчонок» за выживание в мире зомби (на сайте проставлена категория «18+»), бытие антропоморфных кошек в реальном мире («16+»), история богатого сироты в элитном лицее (согласно «Википедии», сериалу присвоена категория «18+») и ещё одна сага про жизнь после смерти.

Прокурор указал, что при осуществлении надзорной деятельности прокуратурой выявлены общедоступные Интернет-ресурсы на страницах которых размещена вредоносная информация, в том числе порнографического характера, способная причинить вред психическому здоровью и развитию детей и подростков, за распространение которой статьей 6.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, а статьей 242 Уголовного кодекса Российской Федерации — уголовная ответственность.

Напомним, в январе суд в Санкт-Петербурге признал вредоносной для детей информацию, содержащуюся в третьей серии аниме «Инуяшики» и всех сериях «Тетради смерти». Аналогичные решения в отношении других сериалов были приняты в феврале и марте.