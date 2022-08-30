Многострадальную песню Оксимирона хотят признать экстремистской

Рэп-исполнитель Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров) выпустил трек «Последний звонок» в 2009 году. В песне рассказывается о выпускнике, который мечтает устроить шутинг в своей школе. Некоторые СМИ, специализирующиеся на историях звёзд шоу-бизнеса, утверждают, что в ней отражены все события и переживания, через которые артист прошёл в период обучения в элитной гимназии в Германии, где «мажорные девочки и мальчики» постоянно подшучивали над ним.

Прошли годы, пока на песню впервые обратили внимание «неравнодушные граждане». А точнее — неравнодушная к многим происходящим в онлайне событиям Евгения Чудновец, ранее пострадавшая за пост, в котором она осудила видео, где унижали ребёнка.

В 2018 году она обратилась к уполномоченной по правам ребёнка Анне Кузнецовой (сейчас — вице-спикер Госдумы) с требованием запретить видео к песне. Правда, выяснилось, что это не официальный клип, а фанатский, фактически — видеонарезка из эстонского фильма «Класс», посвящённому массовому убийству в школе. После трагических событий в Керчи Чудновец посчитала, что такой контент неуместен, попросив также рэпера переписать песню.

Немного позже, по требованию Генпрокуратуры, посчитавшей, что «видеоряд во взаимосвязи с текстом песни побуждает широкий круг лиц принять участие в совершении массовых беспорядков, убийств и экстремизму с применением оружия и взрывных устройств», Роскомнадзор обратился к YouTube и другим соцсетям с требованием заблокировать клип.

На YouTube запрет коснулся трёх фанатских видеонарезок под песню Оксимирона. Причём сам фильм «Класс» официально в России не запрещён.

Осенью 2021 года, когда подобная керченской трагедия случилась в Перми, местная епархия Русской Православной Церкви (РПЦ) обратилась в МВД города с просьбой изучить видеоролик на песню (видимо, один из тех, которые ещё не коснулась блокировка). В ведомстве пообещали провести проверку. Какое в дальнейшем развитие получила эта ситуация, неизвестно.

И вот, уже в 2022 году Московская прокуратура попросила признать экстремистскими материалами саму песню «Последний звонок».

Как пишет «Медиазона», первой обративная внимание на карточку Замоскворецкого районного суда Москвы, куда 29 августа поступил иск, административным ответчиком в деле выступает Мирон Фёдоров. Позже уже выяснилось, что речь идёт именно об этой многострадальной песне.

По словам представителя столичной прокуратуры Людмилы Нефёдовой, «видеоролики, содержащие указанный трек, размещены в свободном доступе в социальной сети и видеохостинге».

«В связи с выявленными нарушениями прокуратура Москвы направила в суд административное исковое заявление о признании текста песни исполнителя экстремистским материалом и размещенных в сети „Интернет“ видеороликов информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», – сказала она «Интерфаксу».

По мнению многих СМИ, такой интерес к песне, возможно, связан с гражданской позицией Мирона Фёдорова, попавшего в знаменитые «чёрные списки» исполнителей, которые никто «не видел, но все о них знают». Находящихся в этом списке исполнителям отменяют концерты, вычёркивают из других мероприятий, тем самым ставя крест на возможности зарабатывать своим творчеством на территории РФ. Ни для кого не секрет, что Оксимирон выступает против так называемой «спецоперации» российской армии на территории Украины, с началом которой он покинул Россию и устроил благотворительный тур в поддержку пострадавших от боевых действий украинцев.